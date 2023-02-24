Литовский солдат, воюющий за Украину: "На каждый выпущенный нами минометный снаряд мы получаем 80 снарядов в ответ"

"Если ты следуешь правилам, у тебя есть шанс выжить. Это может показаться циничным, но я так и говорю: попали - не повезло, не попали - повезло. Если вы услышали беспилотник и успели отойти от потенциальной точки обстрела, вам повезло; если нет - не повезло", - говорит Римас Армайтис-Диедас, инструктор Белорусского полка им. К. Калиновского. Он воюет в Украине уже почти год.

Армайтис объясняет, почему он пошел на войну просто: "Если мы не остановим их здесь, эта война придет к нам». Его задача на войне - не штурм, а помощь в подготовке к штурму, чтобы штурмовая группа могла свободно пройти, чтобы разведка могла свободно пройти, чтобы были подготовлены пути отхода и быстро доставлены боеприпасы.

- Вы сейчас, скажем так, на поле боя?

- В данный момент нет, но я часто получаю задания и бываю в местах, где много стрельбы.

- Недавно вы поделились в социальных сетях сообщением, которое описали так: "Вот как выглядит ад". Что ад означает для вас как для профессионального солдата?

- Для меня лично ад был тогда, когда мне пришлось работать в Гуляйполе. Это линия фронта, где украинские позиции были очень слабыми, где нужно было подготовить плацдарм для атаки, проверить тропы, дороги, подлесок на наличие мин.

Ситуация была такова, что до того, как я приехал туда, американская группа подорвалась на дороге, а затем украинская группа подорвалась, также на дороге. Многие украинцы были ранены. Работать в этом районе было просто некому. Меня попросили помочь, быстро сформировать группу разминирования из людей, которые там были. Мы работали там три недели.

Соотношение артиллерии там было примерно 1 к 50, 1 к 80. Это означает, что на каждый выпущенный нами минометный или пушечный снаряд мы получаем 50-80 снарядов в ответ. Тогда я впервые получил там контузию. Например, под Бахмутом, где идут городские бои, соотношение огня не 1 к 80, а 1 к 8.

Р. Армайтис воюет в Украине уже почти год / Asmeninio albumo nuotr.

- Как вы себя чувствуете после контузии?

- На восстановление у меня ушло три месяца. Тяжело было восстанавливаться не столько от контузии, сколько от боли в спине. Ведь в течение трех недель мы работали каждый день по 5-9 часов. Можно сказать, что ты встаешь, завтракаешь и идешь на работу, а возвращаешься, когда стемнеет. Работаешь в бронежилете, с оружием, без перерывов. Это сказалось на моем позвоночнике. Я думал, что это все, мой позвоночник никогда не восстановится.

- Есть ли в распорядке дня солдата рутина - утро, день, вечер? Рушится ли все это на войне?

- На войне нет выходных. Нет ни суббот, ни воскресений. Единственное различие для меня заключается в следующем: если я нахожусь в учебном центре, готовлю молодых солдат, то для каждой группы есть определенное время. В данном случае это выглядит так: в 8 часов построение, потом занятия, потом свободное время, когда можно почитать необходимую литературу, съездить в город, купить то, что нужно.

Когда ты находишься на передовой, все по-другому. С восьми до восьми. Ты можешь работать, пока светло. Но когда ты делаешь что-то другое, например, готовишь заряд для беспилотника, это занимает до 11-12 часов. Потом ты спишь, а утром, в восемь часов, ты снова на ногах. Но на войне ты не замечаешь, как проходит время.

Война в Украине / AP nuotr.

- Каков быт солдата?

- Подвал, отапливаемый газом, то есть газовым баллоном. Там нет электричества. Там 100% влажность. Если ты уходишь на задание и простужаешься, то когда возвращаешься в сырость и плесень, у тебя сразу начинается пневмония. Каждый раз, когда я еду в Бахмут или любое другое место, где люди ведут городские бои, я привожу трех или четырех солдат, у которых пневмония, температура максимальная, и им нужно лечение.

Когда я смотрю, как они там живут, я думаю, смог бы я сам продержаться месяц или больше там, не заболев, потому что организм у меня не молодой.

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Сейчас надо готовиться к весне. Задания у меня самые разные - от проверки дорог, до формирования зарядов, например, последняя миссия была в Запорожье, я должен был сформировать заряд для дрона, который подорвет любую бронемашину. Это кажется простым, но когда начинаешь что-то делать, возникают очень серьезные проблемы. Сейчас проблема в том, чтобы достать медные пластины. Здесь они очень дорогие. Я пытался заказать в Литве, но там тоже дорого. Я не знаю, как мы будем решать этот вопрос, но мы делаем все, что можем.

Я поеду в Харьков, чтобы провести занятия с легионерами. Во-вторых, мы должны будем проверить некоторые районы, где проходили бои и осталась российская техника и боеприпасы. Люди просто боятся заходить в эти районы.

Война в Украине / AP nuotr.

- Давайте перенесемся в мирную Литву. В первые дни, недели и месяцы войны мы все получали новости с войны и даже узнали названия украинских деревень, где шли и идут бои. Потом были призывы не привыкать к войне, не отступать. Как вы это воспринимаете?

- Многие люди здесь не понимают, что это за война. Что это война беспилотников и артиллерии. Только в городах идут более интенсивные бои, где расстояние между позициями составляет около 150-400 метров. Все остальное — это война между артиллерией и беспилотниками.

Украинцы, у которых заканчиваются снаряды и патроны, вынуждены стрелять точно, рассчитывать расстояния без спешки. А русские стреляют по площадям, т.е. если ты идешь на задание и не успеваешь спрятаться, вся площадь будет усыпана "градами", кассетными бомбами. И шансов вернуться не будет. Скажем, когда я работал в Гуляйполе, за эти три недели ушли 18 разведгрупп, шесть не вернулись, ни одного человека.

Утром мы с одним из моих друзей пошли в город. Было тихо, но где-то вдалеке слышалась стрельба. Мы увидели, что весь город был усеян кассетными минами через каждые полтора-два метра.

Когда видишь такой город, разрушенный бомбами, по которому все еще стреляет артиллерия, думаешь, что будет, если это придет к нам. Будь вы на стороне россиян, будь вы пацифист, будь вы против русских, война зацепит всех.

Р. Армайтис воюет в Украине уже почти год / Asmeninio albumo nuotr.

- Это главная причина, по которой вы, литовец, воюете в Украине?

- Да. Не только я, но и все мы прекрасно понимаем, что, если мы не остановим их здесь, они придут в наши дома. А там наши семьи, наши дети, наши внуки.

- Ваша правая рука украшена флагом Украины, а левая - флагом Литвы. Вы не снимаете флаг Литвы в этой войне с Россией-агрессором?

- Да, на самом деле да. Когда я куда-то еду, я также общаюсь с местными жителями, мне нужна их помощь, например, когда у меня спустило колесо, мне нужно что-то купить, мне нужна еда или вода, я говорю по-русски. Меня спрашивают, почему по-русски. Я отвечаю, что я литовец, я не говорю по-украински. Они удивляются: ты, литовец, из страны, где нет войны, приехал сюда воевать? Потом я вижу их благодарность. Они чуть не плачут.

То же самое происходит, когда мы едем, скажем, в Запорожье, в Киев, останавливаемся на заправке, идем поесть. Когда мы говорим по-русски, на нас смотрят косо. Потом я говорю: извините, я литовец, я не все понимаю по-украински, поэтому, если можете, говорите медленно или по-русски. Когда они это слышат и видят знаки отличия на форме, упреков больше нет. Они благодарны, что мы, литовцы, пришли на помощь. Большинство инструкторов в нашем полку - литовцы. И фельдшер, и инструкторы по тактике - литовцы.

Война в Украине / AP nuotr.

- "Солдат" и "боится" - могут ли эти слова быть связаны?

- У войны есть определенные правила. Мы все боимся. Когда в тебя стреляют, когда тебя взрывают, ты боишься. Я в шутку говорю солдатам, что, когда в тебя стреляют, ты быстро учишься двум вещам: укрываться и проверять, сухие ли у тебя штаны.

- Вы упомянули трудную весну. И американцы, и украинцы говорят, что она будет трудной. Что ожидает нас весной?

- Если будет достаточно техники, то есть танков, легкой бронетехники, боеприпасов, то, конечно, будет контратака. Но оно будет остановлено российскими минными полями.

Украина получает большую помощь в виде техники и боеприпасов, но никто не ценит одного. Никто не знает, какой ценой были остановлены российские колонны под Киевом. Их остановили лучшие офицеры Украины. Не солдаты, а именно офицеры. Армия тогда не была готова к такому прорыву. Сегодня существует серьезная нехватка офицеров, хороших оперативных руководителей, хорошо обученных солдат. Украинские солдаты не бесконечны. Но прорыв будет.

Но если будет так, как было полгода назад, или как было под Киевом, это будет ужасно. Если Украина не получит вовремя правильную помощь и правильную подготовку, будет очень трудно.

Война в Украине / AP nuotr.

- Литовцы жертвуют Украине. Чего, на ваш взгляд, не хватает больше всего?

- Весь мир помогает Украине. Но есть один нюанс. Грузины всего мира помогают грузинским солдатам, которые воюют здесь. Не Украине, а грузинским солдатам. Молдаване всего мира помогают молдавским солдатам, которые воюют здесь. Венгры всего мира помогают группе венгров, которые воюют в Украине. Но почему-то литовцы всего мира помогают Украине, но не могут обеспечить всем необходимым небольшую группу литовских солдат, которые воюют здесь.

В начале войны здесь было много литовцев. Если убрать тех, кто был там ради войны, и убрать тех, кто был готов воевать, большинство из них вернулись домой, потому что не получили помощи от Литвы. Мы были невидимы для нашего правительства, мы были невидимы для тех организаций, которые привозили помощь из Литвы. Наше выживание было только нашим делом.

Есть транспорт, который нужно ремонтировать, а это здесь очень дорого. За три недели я проезжаю 2-3 тысячи километров. В зоне боевых действий дороги ужасные. Когда едешь на машине, стараешься по памяти запомнить, где какие выбоины, потому что, если включишь свет, тебя собьют. Наш транспорт уничтожается и повреждается очень быстро. То же самое с экипировкой - бронежилетами, касками.

Большую часть мы получаем или покупаем на свои деньги. Многие думают, что мы здесь как наемники, зарабатываем деньги. Это становится смешным. Иногда денег не хватает, чтобы купить элементарные вещи.

У меня еще есть возможность связаться и с господином Оманом, и с господином Шураевым, чтобы попросить о помощи. Но те, кто находится на передовой, не могут этого сделать. У них нет времени даже на отдых.