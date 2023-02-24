Науседа: мир в Украине может основываться только на единстве и активной поддержке

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что долгосрочный мир в Украине может быть основан только на единстве международного сообщества и активной поддержке Киева.

«Литва, Украина и все другие свободные страны мира должны совместными действиями стремиться к долгосрочному миру. А не к любому перемирию, которое дало бы агрессору больше времени для подготовки к следующему нападению», — сказал президент на мероприятии, посвященном годовщине войны в каунасском Университете им. Витаутаса Великого (ВДУ) в пятницу.

«Не к той уступке, которую мы называем миром, и которая в конечном счете лишь подтолкнет российский режим к продолжению военной экспансии», — добавил лидер страны.

Он также подчеркнул, что двигаться вперед можно только за счет усиления давления на Россию, которая напала на своего соседа.

«Она должна ответить за преступления агрессии. Нам также необходимо восстановить доверие к многосторонним институтам, которые, к сожалению, не смогли предотвратить российскую агрессию против Украины, остановить ее или даже должным образом наказать», - сказал Науседа.