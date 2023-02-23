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2023.02.23 17:24

Молдова выходит из десятков соглашений в рамках СНГ

DW
Deutsche Welle 2023.02.23 17:24
Флаг Молдовы
Флаг Молдовы / Unsplash nuotr.

Многие из 330 соглашений СНГ, в которых участвует Молдова, нуждаются в пересмотре, не работают, не применяются или расходятся с интересами Кишинева, заявил глава МИД Нику Попеску.

Власти Молдовы объявили о начале процесса денонсации нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. Республика является участником около 330 соглашений СНГ, при этом многие из них нуждаются в пересмотре, заявил в четверг, 23 февраля, в телеэфире министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску. "Есть соглашения, которые либо не подходят нам, либо уже не работают, либо не применяются, либо не во благо Молдовы", - указал он.

Цель Молдовы - вступление в ЕС

Попеску подчеркнул, что целью Кишинева является вступление в ЕС и "все цели внешней политики и участие в международных организациях будут подчинены европейской интеграции".

"Исходя из этого, выход из соглашений СНГ, несовместимых с нашими целями, продолжится. Проводится анализ необходимости многих соглашений, подписанных за время пребывания республики в составе СНГ. Этот список будет опубликован", - указал он. По словам Попеску, только по линии МВД Молдова выйдет из порядка 20 соглашений.

Глава молдавского МИД отметил, что Кишинев уже действует в очень широком спектре, чтобы ограничить попытки России дестабилизировать ситуацию в стране.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что после окончания войны в Украине Кишинев примет решение о целесообразности дальнейшего членства в СНГ. В настоящее время участие "в мероприятиях в рамках СНГ невозможно из-за ситуации в регионе", добавил он.

DW

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