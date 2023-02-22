Роскомнадзор заблокировал сайт независимой журналистской премии "Редколлегия", пишет "Роскомсвобода".

Причина блокировки, как уточняет издание, на сайте регуляторного органа не указана. По данным "Роскомсвободы", речь может идти о военной цензуре. На сайте Роскомнадзора отмечено, что сайт премии заблокирован по предписанию "неизвестного госоргана".

Проект "Редколлегия" – это независимая премия, учрежденная предпринимателем Борисом Зиминым для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Члены жюри выбирают лауреатов ежемесячно. По словам организаторов, "Редколлегия" поощряет авторов журналистских произведений, отвечающих высоким стандартам профессии.

Зимин, сын основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина, уехал из России в 2004 году. Более 10 лет он финансирует деятельность Алексея Навального. Именно он оплатил самолет, на котором в августе 2020 года отравленного оппозиционера эвакуировали на лечение в немецкую клинику Charité.

В январе суд в Москве заочно арестовал Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве. По данным РБК, уголовное дело связано со сделкой по отчуждению простых акций BelkaCar LTD.

В сентябре 2022 года Минюст включил бизнесмена в реестр физлиц – "иностранных агентов". Ведомство утверждало, что Зимин получает "иностранное финансирование" из Украины и участвует в политической деятельности.

"Настоящее время"