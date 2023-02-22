Ландсбергис прокомментировал визит главы МИД Китая в РФ

Визит главы китайской дипломатии Ван И (Ван И) в Россию свидетельствует о том, что Пекин склоняется на сторону Москвы, считает глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Визит Ван И в Москву ясно показывает, что они склоняются к Москве. Послание должно быть очень ясным, если они решат поддержать Россию в ее войне с Украиной. Запад показал, что мы можем быть едины, когда речь идет об ограничительных мерах, ограничивающих возможность помощи России», — заявил министр телеканалу SkyNews во время визита в Великобританию в среду.

Во время визита в Москву во вторник глава внешнедипломатического ведомства КНР заявил, что отношения между Москвой и Пекином "прочны, как скала" и "выдержат испытание нестабильной международной ситуацией".

У России и Китая есть "прекрасная возможность продолжить тесное стратегическое сотрудничество и контакты для защиты своих общих стратегических интересов", утверждает Ван И.

«Я думаю, что мы должны очень серьезно отнестись к тому, что говорится, к их мыслям, даже если они говорят, что они нейтральны», — сказал Ландсбергис, давая оценку встрече.

Китай, заявивший о «безграничной» дружбе с Россией, отказывается критиковать действия Москвы, обвиняет США и НАТО в провокации Кремля и осуждает объявленные в отношении России санкции. Россия, со своей стороны, решительно поддерживает позицию Китая по Тайваню.

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что Москва приостанавливает участие в новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), последнем оставшемся договоре о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами.

Он также сказал, что Россия должна быть готова возобновить испытания ядерного оружия, если это сделают Соединенные Штаты.

По словам главы литовской дипломатии, российские угрозы относительно применения ядерного оружия «не новы».

«Мы слышали это раньше, и это часть того, что мы называем ядерным шантажом, который был стратегией России (...) еще до войны. Нам нужно укреплять нашу стойкость с политической и военной точки зрения, не поддаваться страху, не поддаваться на шантаж, потому что если мы поддадимся, это пойдет на пользу России», - сказал министр.

Объясняя свое решение приостановить выполнение обязательств России по СНВ, Путин обвинил США и их союзников по НАТО в том, что они открыто декларируют свою цель победить Россию в Украине.

Он также подчеркнул, что страна не выходит из соглашения, а лишь приостанавливает свое участие в нем.

В Великобритании, в Лондоне, Ландсбергис встретится со своим коллегой министром иностранных дел Джеймсом Клеверли, с которым обсудит дальнейший ответ на военную агрессию России против Украины, ответственность России за международные преступления, усиление восточного фланга НАТО и подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе.