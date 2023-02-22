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2023.02.22 11:42

Глава украинской разведки Буданов: Большое наступление России уже началось

U
UNIAN 2023.02.22 11:42
Война России против Украины
Война России против Украины / AP nuotr.

У россиян есть "стратегическая задача" - до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, напомнил глава разведки. 

"Большое" наступление России в Украине уже началост, но оно такого качества, что не все его даже видят", - такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes, отметив, что у россиян есть "стратегическая задача" - до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", - уверен он.

По словам Буданова, с середины и до конца весны на фронте ожидаются решающие бои, которые могут стать переломным моментом в войне.

Как заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии Associated Press, активизация оккупационных войск началась еще в начале февраля.

"После выхода из Херсона россияне сделали перегруппировку, на которую ушло 2 месяца. Реальные наступательные действия со стороны РФ начались с начала февраля: минимум 4-5 направлений, где начались активные боевые действия. Ожидать можно всего что угодно — и ракетных ударов, и других провокационных действий, однако украинские силы обороны к этому готовы", - сказал Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что очень многое будет зависеть от того, какие будут следующие месяцы.

По словам Скибицкого, сейчас основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области. Он отметил, что, несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи российских войск незначительны и свидетельствуют об истощенности их сил.

UNIAN

# В мире# Война в Украине
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