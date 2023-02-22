Учительница из Мариуполя после пережитой оккупации нашла второй дом в Литве: "Здесь я могу сделать больше для своей страны"

Могилы и надгробия с детскими игрушками на них. Кричащие на улицах матери с детьми. Солдаты, проводящие операции прямо под балконом. Две недели в подвале между канализационными трубами. Татьяна Лютая, учительница начальных классов, пережившая оккупацию в Мариуполе, уже почти год учит украинских детей в Литве и говорит, что нашла здесь второй дом, обзавелась литовскими друзьями, но верит, что вернется в свободный Мариуполь.

Мы впервые говорили с Татьяной, когда она бежала из разрушенного оккупантами Мариуполя и переехала в Вильнюс. В первую нашу встречу она не переставала плакать. Теперь, когда у нее есть второй дом, знакомые и, самое главное, важная миссия - учить украинских детей, ее глаза хотя все еще наполнены слезами, но она уже начала жить по-новому. T. Лютая работает в украинской школе "Gravitas Schola" (Вильнюс).

- Я помню, когда мы впервые встретились и разговорились, вы держали в руке платок и почти весь разговор плакали. Я и сейчас вижу слезы в ваших глазах.

- Вы напомнили мне о том времени. Это была открытая рана, а теперь это шрам, и он все еще болит, и будет болеть, потому что война все еще продолжается.

- Как изменились вы и ваша жизнь за почти год пребывания в Литве?

- Я нашла и место, и миссию, чтобы помочь своей стране. Я поняла, что не могу воевать на войне, не могу держать оружие в руках, даже если бы хотела, даже если бы чувствовала ненависть. Я не могу быть врачом, не могу лечить солдат. Для этого нужны не только профессиональные навыки, но и психологическая сила. Когда я обучаю детей, я знаю, что, даже находясь далеко от своей страны, я могу помочь ей по-другому. Я могу выполнять свой долг перед родиной, воспитывать подрастающее поколение, развивать украинский язык и культуру, говорить о ней, чтобы люди глубже ее понимали.

Люди, которые защищают мою страну, — это сердце. Люди, которые остались в Украине, — это корни. Мы не только учимся, мы участвуем в акциях, организуем ярмарки, собираем деньги и переводим их в Украину. Моя бывшая одноклассница - волонтер, она отвечает за Запорожскую область, поэтому мы ее поддерживаем. Все родители и дети пекли сладости, делали разные вещи, а деньги мы отправляли в Украину. Мы собирали воск, консервные банки, делали свечи.

Помимо работы в школе Gravitas, я даю дистанционные уроки детям, которые уехали из Мариуполя и разбросаны по всей Украине и миру.

Татьяна Лютая / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Думали ли Вы о том, что было бы, если бы Вы не уехали из Мариуполя 19 марта?

- Если бы это было не 19 марта, я бы уехала 2 или 20 апреля. В любом случае, я бы уехала из оккупированного Мариуполя. И это не связано с тем, что у меня больше нет дома. Даже если бы у меня осталась квартира, я бы уехала. И однажды я вернусь в Мариуполь в Украине. В свободный Мариуполь. Но, к сожалению, есть коллеги, которые перешли на сторону оккупантов.

- Я помню, как вы рассказывали мне, что в день, когда вы узнали о возможной эвакуации, то побежали на свой девятый этаж, быстро собрали самое необходимое, и заперли квартиру. Вы были уверены, что вернетесь?

- Я была уверена, что вернусь. Но моей квартиры больше нет, девятый этаж, наша лестница, была разрушена фосфорной бомбой. А потом танки обстреляли дом, может быть, они развлекались. В нашем районе осталось два или три дома. Россияне просто уничтожили наш город, стерли его с лица земли. Когда я уезжала, там уже были руины, обугленные дома без окон. Сейчас они скрывают следы того, что они сделали, и поэтому они разрушают дома. Они разрушают все.

Я знала еще в начале войны, а сегодня могу сказать с уверенностью: я вернусь в Мариуполь. Но сегодня также Литва становится моим домом. У меня уже есть друзья в Литве, и мои знакомые организовали мне отдых в Прейле. Я посещаю выставки и другие мероприятия в Вильнюсе.

Татьяна Лютая / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Когда мы с фотографом поднялись по лестнице в вашу школу, мы увидели детские рисунки. Мы оба поняли: у этих детей уже две родины.

- Они чувствуют себя по-разному. У нас одно общее чувство: я хочу домой. Я пока не знаю, что это - просто "хочу домой" или тоска, за которой мы прячем наши переживания.

Конечно, детям нравится здесь, в Литве. Они не только учатся, но и проводят здесь свой досуг, посещают кружки, спортивные секции, танцуют, изучают языки. У нас также идут психологические занятия, на которых мы с психологом обсуждаем трудности с детьми. У наших детей было много болезненных переживаний, и им приходится адаптироваться - я сейчас учу четвероклассников, а они из разных городов Украины, разных культур, и их учили разные учителя, по разным методикам. Было нелегко найти золотую середину, чтобы никто не чувствовал себя плохо.

- В нашей первой беседе вы сказали: образование будет камнями, с помощью которых мы потом будем восстанавливать Украину. Вы уже собираете эти камни?

- Мы уже ознакомились с системой образования в европейских странах (Литва, Скандинавия). Мы собираем эти камни. Сейчас много говорят о будущем Украины, о будущем Мариуполя. В Украине есть программа "Возрождение образования". Я уже выступила с презентацией, я использовала свой опыт, и другие украинские учителя, работающие в Литве, тоже поделились своим опытом. По крайней мере, на расстоянии я пытаюсь внести свой вклад в возрождение Украины.

- Когда первые дети из Украины приехали в Литву, одни пошли в литовские школы, другие - в русские. Вскоре появились украинские школы и были созданы украинские классы. Как Вы думаете, какая модель лучше для украинских детей?

- Вначале все думали только об одном, что ребенок должен где-то учиться. В моем классе есть дети, которые раньше учились в русскоязычных школах, и они ушли оттуда, потому что почувствовали нарратив "русского мира".

Мне кажется, что детям начальной школы лучше учиться в украинской среде. Это более эмоционально комфортно для них. Кроме того, у наших детей пять уроков литовского и три урока английского. В старших классах, возможно, мы будем включать некоторые предметы на иностранном языке. Мы не знаем, как долго мы будем здесь жить, как все сложится.

Наши дети очень хотят учить литовский язык. И я сама люблю учить литовский. Изучение литовского языка стало моим спасением, потому что было очень сложно эмоционально. Учиться было очень трудно, но преподаватель по литовскому языку меня очень поддерживала, и я поняла, как важно хотя бы немного говорить по-литовски, чтобы ориентироваться в транспорте, в магазине и в общении с людьми.

Татьяна Лютая / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Вы были в Украине за последний год?

- Была. Я очень боялась этой поездки. Но, к счастью, все было хорошо. Я встретилась с родственниками, коллегами. Это была очень сложная встреча, мы не виделись с начала масштабной войны. Когда мы встретились, мы все смеялись. А когда расставались, все плакали. Ведь мы все пережили оккупацию, эвакуировались из Мариуполя, не могли друг другу позвонить, не могли друг другу сообщить, не было связи. Мы все чувствовали вину в наших сердцах.

Потом, во время встречи в Украине, люди, рискуя жизнью, привезли мне документы. Близкие мне люди создали цепочку: один берет, другой передает, третий забирает, чтобы передать мне эти документы. Эти документы позволяют мне продолжить обучение на высшую категорию учителя украинского языка, которое я начала еще до войны.

Но пока я вижу себя здесь, в Литве. Здесь я могу сделать больше для Украины. Я хочу накопить много знаний, чтобы потом вернутся в Мариуполь.