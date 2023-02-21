Исследование: меньше всего жизнью в Эстонии довольны жители Ида-Вирумаа

Жители эстонских уездов по-разному оценили свое удовлетворение жизнью в стране в прошлом году. Меньше всего ей довольны жители Ида-Вирумаа, свидетельствуют данные отчета о человеческом развитии Эстонии.

По данным авторов исследования, в 2022 году на удовлетворенность жизнью повлияли несколько факторов психического здоровья, таких как депрессия, стресс после коронавируса, а также оптимизм и надежда на будущее.

«Не исключено, что проблемы с психическим здоровьем являются причиной того, что удовлетворенность жизнью в среднем немного снизилась к началу 2022 года по сравнению с прошлым годом», — говорится в исследовании.

Существенные статистические различия авторы отчета отметили в пяти регионах. Так, в Ида-Вирумаа по состоянию на начало 2022 года жизнью были довольны лишь 59% респондентов. В Пярнумаа этот показатель составил 73%, в Пыльвамаа — 71%, в Вырумаа — 70%, в Таллинне — 71%. Больше всего жизнью в Эстонии довольны жители Ляэнеского уезда — 82%.

По мнению авторов, региональные различия в удовлетворенности жизнью (особенно в Ида-Вирумаа) в значительной степени объясняются социально-экономическими региональными различиями (например, разным уровнем дохода и образования).



Новая газета - Балтия