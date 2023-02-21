Из Киева – в Варшаву. Второй визит Байдена в Польшу за год

21 февраля проходит визит президента США Джо Байдена в Польшу – уже второй за последний год. Аналитики отмечают, что американский лидер редко приезжает в одну и ту же страну дважды за столь короткий срок. Польские политики уверены, что это символическое подтверждение того, что Польша стала ключевой страной с геополитической точки зрения. Однако речь идет не только о территориальном расположении страны, но и о решительности и настойчивости Польши в оказании поддержки Украине.

Джо Байден встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой и выступит с речью в Варшаве, в которой коснется прежде всего полномасштабной войны России против Украины и поддержки, которую Украине оказывает Запад. Анджей Дуда в эфире телеканала TVP Info накануне приезда Байдена заявил, что визит имеет большое политическое значение: "Конечно, нам всем будет очень приятно, если мы услышим добрые слова о нас и получим благодарность от президента Соединенных Штатов Америки. Это в известной степени благодарность от имени свободного мира. В течение многих десятилетий мы воспринимали США именно в таком контексте, особенно когда мы были за "железным занавесом". Для нас Америка была символом свободного мира".

Больше солдат НАТО



Американский президент также планирует встретиться в польской столице с главами стран Бухарестской девятки. Этот формат объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы, которые являются членами НАТО и Европейского Союза. Это Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Вероятно, речь на встрече президента США с лидерами этих стран пойдет об укреплении восточного фланга НАТО.

Как сообщают украинские источники польского издания Dziennik Gazeta Prawna, во время визита Байдена в Польшу прибудет и украинский президент Владимир Зеленский, накануне принимавший американского лидера в Киеве. Во время своего визита в Польшу Зеленский может представить некую "дипломатическую инициативу". Как пишет газета, это должно быть своеобразной формой дипломатического давления на Россию. Украина настаивает на том, что реальные переговоры невозможны без возвращения территорий, которые были оккупированы РФ. План Киева предусматривает положения о ядерной безопасности. Кроме того, Украина намерена требовать создания международного суда для осуждения лиц, совершивших военные преступления в ходе российской агрессии. Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, речь пойдет и о гарантиях безопасности для Украины.



Анджей Дуда сообщил, что во время переговоров с Джо Байденом намерен убедить его увеличить присутствие американских военных в Польше и расширить склады с военной техникой. По мнению президента Дуды, наличие военной техники США и других союзников на территории Польши станет дополнительной гарантией безопасности, ведь это позволит американцам быстрее перекинуть свои войска в случае обострения обстановки: "Процесс укрепления безопасности и реагирования на любую значительную угрозу будет гораздо легче, если войска НАТО из США и Западной Европы будут двигаться без техники, техника будет ждать их здесь, на месте. Пусть эта инфраструктура будет здесь, пусть она станет дополнительной гарантией нашей безопасности".

Склады армии США появились в Европе в первые годы "холодной войны". Сейчас у Соединенных Штатов есть пять таких объектов – в Германии, Бельгии, Нидерландах и Италии. После российского вторжения в Украину в 2014 году и аннексии части ее территории США расширили свои склады, чтобы на них можно было разместить больше техники. В конце весны или летом этого года на западе Польши, в Великопольском воеводстве, будет завершено строительство еще одного подобного объекта.

На данный момент в Польше дислоцируется около 12 тысяч солдат НАТО. Министр национальной обороны Мариуш Блащак подчеркнул, что "присутствие американских войск в Польше является очень важным аргументом в политике Североатлантического альянса, направленной на сдерживание потенциального агрессора". Сейчас Польша готовит инфраструктуру к принятию большего количества военнослужащих Североатлантического союза на случай возникновения военной угрозы, отмечает в комментарии Радио Свобода польский генерал, бывший командующий военным спецподразделением "Гром" (GROM) Роман Полько:

– Ключевой является позиция Соединенных Штатов, которые все это время несли ответственность за безопасность в Европе. США не отказались от этой обязанности в критический момент, понимая, что очередной успех Путина стал бы угрозой для мирового порядка. Я думаю, что коллективная оборона НАТО была укреплена Путиным. К примеру, страны, которые до этого считались нейтральными – Финляндия, Швеция – вступают в Североатлантический союз. Даже такие страны, как Швейцария, выразили желание оказать помощь Украине. Ключевыми партнерами, с польской точки зрения, являются Литва, Латвия и Эстония. Необходимо помнить о том, что это небольшие страны, в которых проживает русскоязычное меньшинство. С уверенностью можно сказать, что наша солидарность со странами Балтии чрезвычайно укрепляет восточный фланг НАТО.

"Войско Польское сильно как никогда"



Полномасштабная война России против Украины подстегнула многие европейские страны, решившие пересмотреть свои расходы на оборону. Польша не стала исключением. В этом году на оборону здесь планируют выделить не 2% ВВП, на которых так рьяно настаивал в свое время 45-й президент США Дональд Трамп, а 4%. Это 97,4 млрд злотых, то есть почти 22 млрд долларов. Польское Минобороны ускоренно модернизирует армию, но стоит отметить, что этот процесс был запущен еще до начала полномасштабной войны России против Украины, поэтому первые партии боевой техники Польша получает уже сейчас. В частности, в этом году в страну прибудут 58 танков Abrams американского производства. Как заверил министр обороны Мариуш Блащак, польские экипажи уже обучены и умеют управлять американской техникой.

В этом году Польша получит использованные танки Abrams старшего поколения. Современные модели будут доставлены в конце следующего года. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 миллиарда долларов, из которых почти 200 миллионов финансирует американская сторона в рамках предоставленной Польше помощи.

В начале февраля стало известно, что Вашингтон согласился на продажу Польше систем HIMARS. В прошлом году Польша подписала несколько контрактов с южнокорейским оборонно-промышленным комплексом. В 2022 году польская армия уже получила первую партию южнокорейских танков K2 Black Panther. В общей сложности Варшава планирует закупить тысячу таких танков. 180 машин польская армия получит до 2025 года. Кроме танков, у Южной Кореи заказаны гаубицы K9 Thunder, которые эксперты считают несколько худшим аналогом польских самоходных гаубиц Krab. В конце прошлого года были доставлены первые 24 единицы этого оружия. Стоит отметить, что не все гаубицы, которые получит Польша, будут новыми, часть из них была произведена в 2008-2010 годах, а затем отремонтирована. К 2026 году Польша должна получить 648 гаубиц. Аргументом в пользу закупки именно южнокорейских орудий стало то, что Сеул может произвести и поставить такое количество оружия уже к 2026 году, в отличие от польского ОПК, который оказался не столь конкурентным.



Польское Минобороны подписало и договор на закупку 288 корейских систем K239 Chunmoo, которые считаются аналогом американских HIMARS. Первые системы будут доставлены еще в этом году. Южнокорейские пусковые установки могут стрелять ракетами разного калибра и способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Глава Польской группы вооружений (PGZ) Себастиан Хвалек в эфире Польского радио- 24 обратил внимание на темп реализации контракта: "Южная Корея находится в состоянии фактической войны со своим северным соседом. Продолжается долгосрочное перемирие, но оно не отменяет возникновения угрозы в будущем. Именно поэтому корейская оборонная промышленность очень активна в реализации текущих задач. Благодаря этому наши солдаты достаточно быстро получили вооружение. Часть военной техники была просто перенаправлена из заказов корейской армии, которые уже были реализованы".



Соглашение с Южной Кореей включает передачу технологий и строительство производственных мощностей в Польше. В декабре 2022 года, комментируя польско-корейское сотрудничество в оборонной сфере, президент Дуда отметил, что в будущем Варшава и Сеул могут даже начать совместное производство военной техники. "Я надеюсь, что это промышленное и экономическое сотрудничество будет плодотворным для обеих стран. Радует, что благодаря этой программе в будущем мы будем совместно производить танки, а также самолеты".

Что касается самолетов, то польские ВВС имеют в распоряжении 48 американских истребителей F-16. Польша заказала более современные самолеты F-35, но их поставки запланированы на 2024 год. В данном случае полякам снова удалось быстрее договориться с корейцами о поставках их истребителей. В сентябре прошлого года Минобороны утвердило контракт на покупку 48 корейских самолетов FA-50, которые заменят МиГи. "До сих пор пилоты использовали МиГ-29, постсоветскую технику. Все мы понимаем, что ее дальнейшее использование не имеет никаких перспектив. Эти подержанные самолеты будут заменены современными FA-50. Это будет скачок на два поколения. МиГи можно назвать самолетами 2-го поколения, FA-50 – самолеты 4-го поколения", - отметил министр Блащак.

Тем временем в кулуарах завершившейся недавно Мюнхенской конференции по безопасности премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна готова передать Украине свои постсоветские истребители. Польский премьер сказал, что их передачу можно было бы реализовать в рамках международной коалиции, как это было с танками.

Польша также хочет приобрести у Соединенных Штатов 96 ударных вертолетов Apache, продажу которых еще должен одобрить Конгресс США. Одновременно с этим Министерство обороны Польши поставило перед собой амбициозную цель – увеличить численность вооруженных сил до как минимум 300 тысяч. Сейчас в армии служат 164 тысячи человек. Министр обороны сообщил, что в 2022 году на службу поступило 13 742 военных: "Это рекордное количество за последние годы, самое большое с тех пор, как был отменен военный призыв".



Радио "Свобода"