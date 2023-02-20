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Будрис: "Вагнер" может попытаться проверить реакцию Запада вторжением в страны Балтии

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BNS, LRT.lt 2023.02.20 10:33
Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге
Штаб-квартира "ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге / AP nuotr.

Российское негосударственное вооруженное формирование (частная военная компания, ЧВК) "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы Запада, вторгнувшись в страны Балтии, считает главный советник литовского президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Отвечая на ваш вопрос - да, они могут проверить механизмы реагирования (Запада) и дать Кремлю возможность политически объяснить, что они тут ни при чем. Как это происходит в Африке", - сказал в интервью Delfi советник президента страны Гитанаса Науседы.

Его спросили, может ли Россия осуществить провокацию в странах Балтии, используя группы типа "Вагнер".

Российская группировка наемников участвует во вторжении в Украину.

"Вагнер" также проявляет все большую активность в Африке, где широко распространен французский язык: западные страны утверждают, что его бойцы дислоцированы в Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мали.

# Литва# Россия
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