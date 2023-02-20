Будрис: "Вагнер" может попытаться проверить реакцию Запада вторжением в страны Балтии

Российское негосударственное вооруженное формирование (частная военная компания, ЧВК) "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы Запада, вторгнувшись в страны Балтии, считает главный советник литовского президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Отвечая на ваш вопрос - да, они могут проверить механизмы реагирования (Запада) и дать Кремлю возможность политически объяснить, что они тут ни при чем. Как это происходит в Африке", - сказал в интервью Delfi советник президента страны Гитанаса Науседы.

Его спросили, может ли Россия осуществить провокацию в странах Балтии, используя группы типа "Вагнер".

Российская группировка наемников участвует во вторжении в Украину.

"Вагнер" также проявляет все большую активность в Африке, где широко распространен французский язык: западные страны утверждают, что его бойцы дислоцированы в Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике и Мали.