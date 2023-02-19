Дайна Гудзинявичюте в 2000 году

Новости

38 мин. назад

На аукционе «Radarom» – золотая медаль Гудзинявичюте. Сколько она могла бы стоить?

Kamal Harris

Новости

48 мин. назад

США: Россия совершила в Украине преступления против человечности

Надежда Адамчук

Новости

48 мин. назад

Руководитель украинского хора в Вильнюсе: Пение позитивно влияет на переселенцев

Департамент миграции

Новости

1 ч. назад

Глава департамента миграции: Ежедневно до 20 граждан РФ и Беларуси в своих анкетах выражают поддержку войне

Письмо адресовано Кэти Марш, жене владельца крупной компании по производству марок

Новости

15 ч. назад

Письмо с британского курорта доставили по адресу в Лондоне через 100 с лишним лет

Гитанас Науседа в Мюнхене

Новости

18 ч. назад

Науседа: Надеемся, на саммите НАТО в Вильнюсе будет усилена противовоздушная оборона Балтийского региона

Джо Байден

Новости

20 ч. назад

Врачи объявили Байдена «годным к службе»

В лагерях в разных местах Украины содержатся сотни пленных российских солдат - срочников, контрактников и наемников

Новости

21 ч. назад

"Мама, главное - я живой и здоровый". В лагере российских военнопленных в Украине

Флаг Украины

Новости

21 ч. назад

Украинцев призывают продлить разрешения на временное проживание: прошения не представили 25 тысяч беженцев

Война России против Украины. Российские подразделения

Новости

22 ч. назад

Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

Полиция в Болгарии (ассоциативное фото)

Новости

22 ч. назад

Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

Православный храм

Новости

22 ч. назад

Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

Андрей Пивоваров

Новости

23 ч. назад

В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Европейский парламент

Новости

1 д. назад

Юозас Олекас в Европарламенте: Надо обеспечить еще большую изоляцию режима Лукашенко

Эммануэль Макрон

Новости

1 д. назад

Макрон: время усиливать поддержку Украины, а не вести диалог с Россией

Владимир Зеленский

Новости

1 д. назад

Зеленский на конференции в Мюнхене призвал "победить Голиафа"

Новости

2023.02.19 07:20

США: Россия совершила в Украине преступления против человечности

ГА
Голос Америки 2023.02.19 07:20
Kamal Harris
Kamal Harris / AP nuotr.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что «правосудие должно восторжествовать» над российскими военными преступниками.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Камала Харрис заявила, что международное сообщество имеет как моральный, так и стратегический интерес в расследовании преступлений России в Украине, указав на опасность того, что другие авторитарные правительства воспользуются ситуацией, если будут подорваны основы международного права.

«Российские силы предприняли широкомасштабное и системное нападение на гражданское население: ужасные акты убийств, пыток, изнасилований и депортации», — сказал Харрис. Она упомянула «убийства с особым цинизмом и пытки электрическим током».

Администрация президента Байдена официально заявила ещё в марте прошлого года, что российские войска совершают военные преступления в Украине, и что нападения на гражданских лиц осуществляются широкомасштабным и систематическим образом.

«Российские власти принудительно депортировали сотни тысяч людей из Украины в Россию, включая детей, — сказал Харрис. — Они разлучили детей со своими семьями».

Вице-президент напомнила про удар в середине марта по драматическому театру в Мариуполе, где укрывались мирные жители, в результате чего погибли сотни людей, и про фотографии тел мирных жителей, брошенных на улицах Бучи после ухода оттуда российских войск прошлой весной.

Харрис добавила, что, как бывший прокурор и глава юстиции Калифорнии, она понимает, «как важно собрать факты и сопоставить их с законом... В случае с действиями России в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и сомнений нет: это преступления против человечности... США продолжат поддерживать уголовное расследование в Украине и международные расследования, потому что правосудие должно восторжествовать. От имени всех жертв, известных и безымянных: правосудие должно восторжествовать. Соединенные Штаты официально считают, что Россия совершила преступления против человечности. И я хочу сказать всем тем, кто совершил эти преступления и их хозяевам, — подчеркнула Харрис, — вы будете привлечены к ответственности».

Камала Харрис напомнила: «В прошлом году, на этом подиуме, мы предупреждали о скором вторжении России в Украину. Давайте вспомним: многие в то время задавались вопросом, как мы отреагируем? Можно ли остановить Россию? Объединится ли НАТО? Год спустя, мы знаем, что Россия ослаблена, североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо, Киев борется и дух украинского народа непоколебим. При президенте Джо Байдене Америка продемонстрировала решительное лидерство».

«Ни одна нация не находится в безопасности в мире, где одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой, где преступления против человечности совершаются безнаказанно, где страна с имперскими амбициями может оставаться безнаказанной»... Если президент России Путин попирает международные правила и нормы, «другие [авторитарные] страны могут набраться смелости и последовать его жестокому примеру, попытаться подчинить мир своей воле с помощью принуждения, дезинформации и грубой силы», — выразила Харрис позицию администрации Байдена.

«Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — повторила Камала Харрис слова президента США Джо Байдена. — Мы не дрогнем. И сегодня на этой конференции я скажу, что на карту поставлены и моральные принципы, и стратегические интересы — вот причина, по которой Украина важна для народа Америки, для народов Европы и для людей во всем мире».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который также участвовал на Мюнхенской конференции, заявил, что мир имеет дело «с самыми вопиющими преступлениями против человечности». Он подчеркнул «ошеломляющие масштабы» страданий, причиненных украинским гражданам, высказал «глубокую приверженность Соединенных Штатов привлечению российских военных и других должностных лиц к ответственности за их зверства».

Голос Америки

# В мире# Война в Украине
Дайна Гудзинявичюте в 2000 году
40 мин. назад

На аукционе «Radarom» – золотая медаль Гудзинявичюте. Сколько она могла бы стоить?

Надежда Адамчук
5
50 мин. назад

Руководитель украинского хора в Вильнюсе: Пение позитивно влияет на переселенцев

5
Департамент миграции
1 ч. назад

Глава департамента миграции: Ежедневно до 20 граждан РФ и Беларуси в своих анкетах выражают поддержку войне

Письмо адресовано Кэти Марш, жене владельца крупной компании по производству марок
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
16 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Письмо с британского курорта доставили по адресу в Лондоне через 100 с лишним лет

Гитанас Науседа в Мюнхене
18 ч. назад

Науседа: Надеемся, на саммите НАТО в Вильнюсе будет усилена противовоздушная оборона Балтийского региона

Джо Байден
21 ч. назад

Врачи объявили Байдена «годным к службе»

В лагерях в разных местах Украины содержатся сотни пленных российских солдат - срочников, контрактников и наемников
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
21 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Мама, главное - я живой и здоровый". В лагере российских военнопленных в Украине

Флаг Украины
21 ч. назад

Украинцев призывают продлить разрешения на временное проживание: прошения не представили 25 тысяч беженцев

Война России против Украины. Российские подразделения
22 ч. назад

Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

Полиция в Болгарии (ассоциативное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
22 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

Флаг Украины
2023.02.18 10:27

Украинцев призывают продлить разрешения на временное проживание: прошения не представили 25 тысяч беженцев

Война России против Украины. Российские подразделения
2023.02.18 09:45

Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

В лагерях в разных местах Украины содержатся сотни пленных российских солдат - срочников, контрактников и наемников
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.02.18 10:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Мама, главное - я живой и здоровый". В лагере российских военнопленных в Украине

Андрей Пивоваров
2023.02.18 08:40

В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Полиция в Болгарии (ассоциативное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.02.18 09:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

Православный храм
2023.02.18 09:24

Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

Гитанас Науседа в Мюнхене
2023.02.18 13:40

Науседа: Надеемся, на саммите НАТО в Вильнюсе будет усилена противовоздушная оборона Балтийского региона

Джо Байден
2023.02.18 11:10

Врачи объявили Байдена «годным к службе»

Письмо адресовано Кэти Марш, жене владельца крупной компании по производству марок
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.02.18 16:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Письмо с британского курорта доставили по адресу в Лондоне через 100 с лишним лет

Дайна Гудзинявичюте в 2000 году
2023.02.19 07:30

На аукционе «Radarom» – золотая медаль Гудзинявичюте. Сколько она могла бы стоить?