США: Россия совершила в Украине преступления против человечности

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что «правосудие должно восторжествовать» над российскими военными преступниками.

Выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Камала Харрис заявила, что международное сообщество имеет как моральный, так и стратегический интерес в расследовании преступлений России в Украине, указав на опасность того, что другие авторитарные правительства воспользуются ситуацией, если будут подорваны основы международного права.

«Российские силы предприняли широкомасштабное и системное нападение на гражданское население: ужасные акты убийств, пыток, изнасилований и депортации», — сказал Харрис. Она упомянула «убийства с особым цинизмом и пытки электрическим током».

Администрация президента Байдена официально заявила ещё в марте прошлого года, что российские войска совершают военные преступления в Украине, и что нападения на гражданских лиц осуществляются широкомасштабным и систематическим образом.

«Российские власти принудительно депортировали сотни тысяч людей из Украины в Россию, включая детей, — сказал Харрис. — Они разлучили детей со своими семьями».

Вице-президент напомнила про удар в середине марта по драматическому театру в Мариуполе, где укрывались мирные жители, в результате чего погибли сотни людей, и про фотографии тел мирных жителей, брошенных на улицах Бучи после ухода оттуда российских войск прошлой весной.

Харрис добавила, что, как бывший прокурор и глава юстиции Калифорнии, она понимает, «как важно собрать факты и сопоставить их с законом... В случае с действиями России в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и сомнений нет: это преступления против человечности... США продолжат поддерживать уголовное расследование в Украине и международные расследования, потому что правосудие должно восторжествовать. От имени всех жертв, известных и безымянных: правосудие должно восторжествовать. Соединенные Штаты официально считают, что Россия совершила преступления против человечности. И я хочу сказать всем тем, кто совершил эти преступления и их хозяевам, — подчеркнула Харрис, — вы будете привлечены к ответственности».

Камала Харрис напомнила: «В прошлом году, на этом подиуме, мы предупреждали о скором вторжении России в Украину. Давайте вспомним: многие в то время задавались вопросом, как мы отреагируем? Можно ли остановить Россию? Объединится ли НАТО? Год спустя, мы знаем, что Россия ослаблена, североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо, Киев борется и дух украинского народа непоколебим. При президенте Джо Байдене Америка продемонстрировала решительное лидерство».

«Ни одна нация не находится в безопасности в мире, где одна страна может нарушать суверенитет и территориальную целостность другой, где преступления против человечности совершаются безнаказанно, где страна с имперскими амбициями может оставаться безнаказанной»... Если президент России Путин попирает международные правила и нормы, «другие [авторитарные] страны могут набраться смелости и последовать его жестокому примеру, попытаться подчинить мир своей воле с помощью принуждения, дезинформации и грубой силы», — выразила Харрис позицию администрации Байдена.

«Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, — повторила Камала Харрис слова президента США Джо Байдена. — Мы не дрогнем. И сегодня на этой конференции я скажу, что на карту поставлены и моральные принципы, и стратегические интересы — вот причина, по которой Украина важна для народа Америки, для народов Европы и для людей во всем мире».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который также участвовал на Мюнхенской конференции, заявил, что мир имеет дело «с самыми вопиющими преступлениями против человечности». Он подчеркнул «ошеломляющие масштабы» страданий, причиненных украинским гражданам, высказал «глубокую приверженность Соединенных Штатов привлечению российских военных и других должностных лиц к ответственности за их зверства».

Голос Америки