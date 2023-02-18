Науседа: Надеемся, на саммите НАТО в Вильнюсе будет усилена противовоздушная оборона Балтийского региона

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил надежду, что на саммите НАТО в Вильнюсе будут приняты решения об усилении противовоздушной обороны Балтийского региона.

«Мы надеемся, что на Вильнюсском саммите будут утверждены новые оборонные планы для региона, а также усилена противовоздушная оборона восточного фланга НАТО и Балтийского региона», — сказал Науседа во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях Мюнхенской конференции.

Президент Литвы также считает, что страны НАТО должны обновить соглашение о расходах на оборону. «Я считаю, что 2 процента ВВП, выделяемые на оборону, сегодня должны быть той нижней планкой, от которой мы сможем отталкиваться, увеличивая инвестиции в нашу коллективную безопасность, прежде всего наращивая оборонный потенциал», — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Литва примет саммит НАТО впервые. На организацию саммита выделено 38 миллионов евро. Ожидается, что Финляндия и Швеция впервые примут участие в Вильнюсе в качестве полноправных членов НАТО.

Новая газета - Балтия