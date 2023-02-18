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2023.02.18 09:24

Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

B
BNS 2023.02.18 09:24
Православный храм
Православный храм / E.Blaževič/LRT nuotr.

Литовская православная архиепископия заявила в пятницу, что не признает решения Константинопольского патриарха восстановить в священном сане пятерых извергнутых из него клириков Литовской православной церкви.

«Извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом, он окончателен и бесповоротен. Согласно церковным канонам, извергнутые из священного сана клирики не подлежат восстановлению и рукоположению», – говорится в заявлении Литовской православной архиепископии.

В нем утверждается, что «бывшие священники» Владимир Селявко, Виталий Моцкус, Виталий Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев являются мирянами и останутся таковыми даже в том случае, если они дерзнут облачиться в церковные одеяния и священнодействовать.

Православная Архиепископия Литвы заявляет, что у лишенного сана священника Таинства совершаться не могут.

«Складывается впечатление, что информация, которая поступила на имя Святейшего Патриарха Варфоломея, не отличается ни полнотой, ни достоверностью, ни объективностью. Иначе чем объяснить содержащееся в Коммюнике утверждение, будто «причины, по которым были вынесены эти приговоры, были основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине». Это утверждение не соответствует истине», – говорится в заявлении.

Православный храм
Православный храм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Православная Архиепископия Литвы подчеркивает, что церковный суд рассматривал действия клириков «исключительно в плоскости церковно-канонического права».

«Их антивоенная позиция никак не отразилась на принятом решении. Более того – отношение к войне на Украине бывших священников ничем не отличается от позиции Литовской Православной Церкви», – заявляют в Литовской православной архиепископии.

Г. Сунгайла, В. Моцкус, В. Даупарас, Г. Ананьев и В. Селявко были извергнуты из священного сана митрополитом Литовской Православной Церкви Московского Патриархата Иннокентием прошлым летом.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий / BNS nuotr.

Духовенство обжаловало это решение у Константинопольского патриарха Варфоломея I.

По словам Г. Сунгайлы, Константинополь «удовлетворил нашу апелляцию, отменив прежние решения церковного суда».

«Пока что мы знаем лишь столько, сколько было обнародовано, – сказал священнослужитель. – Мы ждем дальнейших решений и информации».

По его словам, хотя у духовенства пока нет молитвенного дома, где они могли бы служить, «различные общины предоставляют помещения для наших встреч с верующими».

Гинтарас Сунгайла (справа)
Гинтарас Сунгайла (справа) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Константинопольский Синод констатировал, что причины наказаний, наложенных на упомянутых клириков, «вытекают вовсе не из церковных критериев, а из разумного противодействия этих клириков войне в Украине».

В то же время Литовская православная церковь заявляет, что священники были извергнуты из сана за «попрание священнической присяги и клятвопреступления», «непослушание правящему архиерею и ведение публичной деятельности без благословения своего епископа», «сговор против своего епископа и собратьев-священнослужителей, а также разрушение церковного мира», «раскольническую деятельность, намерение и организацию перехода в другую церковную юрисдикцию без благословения своего епископа», а также участие «в кампании по дискредитации Церкви и ее архиереев».

Священнослужители, извергнутые из сана и возвращенные в него, также инициировали отделение литовских православных от Московского Патриархата, прося Константинопольского Патриарха позволить Литве восстановить каноническое подчинение Константинополю.

Однако решение по этому вопросу пока не принято.

Православный храм
Православный храм
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий
Гинтарас Сунгайла (справа)
# Литва# Война в Украине# православие
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