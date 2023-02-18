Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

Литовская православная архиепископия заявила в пятницу, что не признает решения Константинопольского патриарха восстановить в священном сане пятерых извергнутых из него клириков Литовской православной церкви.

«Извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом, он окончателен и бесповоротен. Согласно церковным канонам, извергнутые из священного сана клирики не подлежат восстановлению и рукоположению», – говорится в заявлении Литовской православной архиепископии.

В нем утверждается, что «бывшие священники» Владимир Селявко, Виталий Моцкус, Виталий Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев являются мирянами и останутся таковыми даже в том случае, если они дерзнут облачиться в церковные одеяния и священнодействовать.

Православная Архиепископия Литвы заявляет, что у лишенного сана священника Таинства совершаться не могут.

«Складывается впечатление, что информация, которая поступила на имя Святейшего Патриарха Варфоломея, не отличается ни полнотой, ни достоверностью, ни объективностью. Иначе чем объяснить содержащееся в Коммюнике утверждение, будто «причины, по которым были вынесены эти приговоры, были основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине». Это утверждение не соответствует истине», – говорится в заявлении.

Православный храм / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Православная Архиепископия Литвы подчеркивает, что церковный суд рассматривал действия клириков «исключительно в плоскости церковно-канонического права».

«Их антивоенная позиция никак не отразилась на принятом решении. Более того – отношение к войне на Украине бывших священников ничем не отличается от позиции Литовской Православной Церкви», – заявляют в Литовской православной архиепископии.

Г. Сунгайла, В. Моцкус, В. Даупарас, Г. Ананьев и В. Селявко были извергнуты из священного сана митрополитом Литовской Православной Церкви Московского Патриархата Иннокентием прошлым летом.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий / BNS nuotr.

Духовенство обжаловало это решение у Константинопольского патриарха Варфоломея I.

По словам Г. Сунгайлы, Константинополь «удовлетворил нашу апелляцию, отменив прежние решения церковного суда».

«Пока что мы знаем лишь столько, сколько было обнародовано, – сказал священнослужитель. – Мы ждем дальнейших решений и информации».

По его словам, хотя у духовенства пока нет молитвенного дома, где они могли бы служить, «различные общины предоставляют помещения для наших встреч с верующими».

Гинтарас Сунгайла (справа) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Константинопольский Синод констатировал, что причины наказаний, наложенных на упомянутых клириков, «вытекают вовсе не из церковных критериев, а из разумного противодействия этих клириков войне в Украине».

В то же время Литовская православная церковь заявляет, что священники были извергнуты из сана за «попрание священнической присяги и клятвопреступления», «непослушание правящему архиерею и ведение публичной деятельности без благословения своего епископа», «сговор против своего епископа и собратьев-священнослужителей, а также разрушение церковного мира», «раскольническую деятельность, намерение и организацию перехода в другую церковную юрисдикцию без благословения своего епископа», а также участие «в кампании по дискредитации Церкви и ее архиереев».

Священнослужители, извергнутые из сана и возвращенные в него, также инициировали отделение литовских православных от Московского Патриархата, прося Константинопольского Патриарха позволить Литве восстановить каноническое подчинение Константинополю.

Однако решение по этому вопросу пока не принято.