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2023.02.19 06:40

Глава департамента миграции: Ежедневно до 20 граждан РФ и Беларуси в своих анкетах выражают поддержку войне

НГ
Новая газета – Балтия 2023.02.19 06:40
Департамент миграции
Департамент миграции / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

Ежедневно от 10 до 20 граждан обеих стран, желающих получить ВНЖ в Литве, заявляют о поддержке российского вторжения. Об этом рассказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте, пишет Vakarų ekspresas.

«Меня очень удивил тот факт, что мы получаем относительно большое количество заявлений — от 10 до 20 — о том, что они (граждане Беларуси и РФ — прим. ред.) одобряют войну, поддерживают то, что происходит в Украине», — отметила она, не уточнив, какая это доля от общего числа всех анкет.

Гудзинскайте подчеркнула, что представленные в анкетах данные имеют ключевое значение для принятия решения о том, может ли гражданин Беларуси или России поселиться в Литве: те, кто поддерживает войну, должны покинуть страну и не могут рассчитывать на получение вида на жительство. В то же время ходатайства не удовлетворяются и по другим причинам. Например, если приезжий представляет угрозу для государственной безопасности или общественного порядка.

Напомним, с 22 ноября 2022 года граждане России и Беларуси старше 18 лет, обращающиеся за национальной визой или видом на жительство в Литве, должны заполнить специальную анкету, в которой содержатся вопросы о взглядах на войну в Украине.

Дополнительная анкета появилась после того, как министр внутренних дел Агне Билотайте внесла изменения в законы и приказы, регламентирующие порядок выдачи документов гражданам других стран.

В опроснике иностранцы должны представить информацию о своем образовании, местах работы, службе в вооруженных силах, о контактах с государственными ведомствами стран, не входящих в НАТО и ЕС. Также они обязаны изложить свою позицию по вопросу военной агрессии России в Украине.

Новая газета - Балтия

# Литва# Война в Украине
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