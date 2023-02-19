Руководитель украинского хора в Вильнюсе: Пение позитивно влияет на переселенцев

23-летняя уроженка Тернополя Надежда Адамчук приехала в Литву после начала войны в Украине. В Вильнюсе она возглавила любительский хор, который уже не раз выступал на крупных городских мероприятиях. Хор был создан, чтобы помочь переселенцам справиться со стрессом, и, по словам Надежды, с этой задачей он справляется на отлично.

Сейчас хор готовится выступить на мероприятии, приуроченному к годовщине войны в Украине на канале LRT. Концерт на LRT станет очередным масштабным ивентом в послужном списке хора — коллектив уже выступал на открытии рождественской елки в Вильнюсе, а также принимал участие в недавней ежегодной музыкальной премии «M.A.M.A» на «Жальгирио арене» в Каунасе, где подопечные Надежды Адамчук пели вместе с известной украинской исполнительницей Alyona Alyona и литовской певицей Моникой Лю, представлявшей Литву на Евровидении-2022.

Хор на музыкальной премии «M.A.M.A» на «Жальгирё арене» в Каунасе / фото из личного альбома

Руководительница хора — 23-летняя Надежда Адамчук родом из Тернополя. Как и многие украинцы, она приехала в Литву после начала войны. Остановившись у своих дальних родственников — литовцев с украинскими корнями, девушка не собиралась долго сидеть без дела, включившись в активную деятельность практически сразу по прибытии в Вильнюс.

«Помню, спустя пару дней после приезда я сидела дома у родственников и думала про себя: «Я здесь уже три дня. У меня есть сим-карта и зубная щетка, а та одежда, в которой я приехала из Украины, уже постирана и чистая. Я готова идти и что-то делать». Было большое стремление идти работать, как-то помогать», — рассказывает Надежда.

Девушка позвонила в «Дом Украины» — общественную организацию, которая активно помогала Украине, отправляя туда гуманитарную и другие виды помощи. Услышав, что Надя и сама приехала в Литву пару дней назад, волонтер сказала ей, чтоб она пока не приходила и побыла дома, так как помощников хватает.

Надежда Адамчук / фото из личного альбома

«Сидеть дома для меня было морально тяжело, меня накрывало. Поэтому я все же собралась и приехала в «Дом Украины» самостоятельно без предварительного звонка. Потом в ходе разговора с этим волонтером она объяснила мне, что для нее тогда было важно мое психологическое состояние, так как я сама недавно приехала из страны, где идет война», — говорит девушка.

В «Доме Украины» Надя познакомилась с украинской активисткой и волонтером Анной Довбах, которая на тот момент вела занятия в субботней школе для маленьких украинцев. Тогда как раз обсуждался вопрос того, как можно было бы отвлечь родителей: так появилась идея организовать хор.

«Первое занятие хора проходило в баре»

«Недолго думая, я согласилась стать руководителем этого хора, хотя до этого подобного опыта у меня не было. У меня за плечами 8 лет учебы в Киеве, в том числе магистратура в Киевском институте музыки имени Глиера. По первому образованию я преподаватель эстрадного вокала и руководитель ансамбля, а по второму я артист-вокалист. Плюс магистратура, которая позволяла мне преподавать в ВУЗах и обучать пению взрослых», — говорит Надя.

На первое занятие хора, проходившее в закрытом баре, пришли примерно 17 человек. «Помню, то занятие прошло очень весело и классно. В баре было удобно, поставил себе пианино на барную стойку и поешь», — вспоминает девушка.

Украинский любительский хор / фото из личного альбома

Летом хор под руководством Надежды выступал на мероприятии, приуроченном празднику Йонинес в Вильнюсе, а с сентября прошлого года занятия хора начали проходить в Украинском центре. По словам Нади, с переездом туда занятия стали более систематическими, а расписание — стабильным, что позитивно сказалось на качестве результата.

«У нас уже сформирован так называемый «костяк», основной состав хора. Бывает, кто-то уходит, кто-то приходит, но в целом основной состав из двадцати человек не меняется. В основном это, конечно, женщины, но у нас в хоре поет и один мужчина по имени Николай. Он волонтер, приехал в Литву до начала войны и ведет йогу в Украинском центре. У нас в хоре он поет альтом, у него отдельная партия», — рассказывает руководитель хора.

Надя признается, что среди занимающихся в хоре очень мало кто знал музыкальные ноты и тем более мог их пропеть.

«У нашего хора такая специфика, что мы в принципе мало поем по нотам. Поэтому я подумала, что будет проще, если я буду напевать и записывать это на диктофон, а они в свою очередь, слушая записи, будут учить песни. Надо сказать, что эта схема действительно рабочая», — говорит девушка.

«На рождественском концерте в толпе кто-то крикнул «Слава Украине», и я поняла, что сейчас буду плакать»

Изначально этот хор задумывался как вид психологической терапии, чтобы помочь людям справиться с негативными эмоциями, переживаниями и стрессом, с которым многие столкнулись из-за войны, переезда и других сложных жизненных обстоятельств. По мнению руководителя, хор со своей первоначальной миссией справляется на «отлично».

«Я считаю, что пение в принципе позитивно влияет на психологическое и эмоциональное состояние человека. Когда человек поет, он также очень хорошо дышит. За счет этого организм насыщается кислородом, улучшается кровообращение. После занятий вокалом люди выходят в приподнятом настроении. Мы просто приходим, попадаем в ноты и получаем от этого удовольствие. Им нравится петь. А петь на самом деле может любой человек, который умеет разговаривать», — делится Надя.

Занятия в хоре проходят три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам и длятся в среднем 2-2,5 часа. Сейчас, когда у хора есть стабильный график занятий и нет большого потока новых людей, молодая руководитель ставит перед своими подопечными цель выходить на более качественный уровень пения.

Выступление хора на Кафедральной площади / фото из личного альбома

«Конечно, перед мероприятием все мы сильно волновались. Репетиции, подготовка, саундчек — много нервов. Но вечером, когда уже вышли на сцену, все забылось. Погода в тот вечер была не самая благоприятная, но на эмоциях даже холод не чувствовался. Мы были одеты в пальто, под которым у всех были украинские вышиванки», — вспоминает Надя, — «Я не знаю с чем сравнить эти эмоции. Этот падающий снег, мы стоим в свете желто-голубых прожекторов, представляя свою страну и несем этот месседж, который нам разрешили нести. Это большая гордость и очень ценно. Про себя думаешь: «Ого! Я стаю на этой сцене во время такого масштабного для литовцев события, открытия елки, и мы с коллективом сейчас будем петь украинскую песню». Кто-то в толпе крикнул «Слава Украине», и я поняла, что сейчас буду плакать. Нас просто распирало от эмоций».

«Первая леди Литвы очень вовлечена в работу Украинского центра»

Надежда отмечает поддержку первой леди Литвы Дианы Науседене, под патронажем которой был организован Украинский центр в Вильнюсе, где проходят занятия хора. На мероприятии, организованном в центре ко Дню Святого Николая, девушка имела возможность пообщаться с первой леди лично.

«Она очень приятная и приветливая женщина. Первая леди действительно очень вовлечена во все происходящее в Украинском центре и переживает о том, в каких условиях он функционирует, всего ли хватает. Ее внимание очень приятно. После выступления она хвалила наш хор и меня лично, говорила, что мы молодцы. Знаете, это не тот случай, когда включается камера и мы красиво посмеялись в кадре, сделали вид, что все переживают, а когда камеру выключили, то интерес пропал. В случае с первой леди Литвы все как раз наоборот . Выключается камера, она подходит и подробно интересуется, что и как происходит, все ли хорошо, все ли мы успели, что планировали. Это абсолютно искренне», — говорит Надя.

Помимо ведения занятий в хоре, у молодой украинки есть две основные работы: Надежда работает музыкальным руководителем в литовском детском садике, ведя занятия по музыке и логоритмике для малышей, а также работает в музыкальной вильнюсской школе под названием «Mariars». Девушка полгода ходила на курсы литовского языка и проблем с языковым барьером ни на работе, ни в быту особо не испытывает.

В скором времени Надя начинает вести занятия по культурологии в Украинском центре, где учащиеся будут подробно разбирать вокальное наследие и достояние Украины, начиная с аутентичных и заканчивая современными музыкальными композициями.

По словам девушки, в Литве она чувствует себя очень комфортно и рада, что смогла восстановить утраченную связь с литовскими родственниками, у которых сейчас живет. Возвращение в Украину в самых ближайших ее планах пока нет, хотя на Рождество девушка ездила к бабушке и отцу в родной Тернополь.

«Я очень классно провела время дома в Украине со своими родными, но пока вариант вернуться окончательно не рассматриваю. Мне кажется, что пока больше пользы своей стране я приношу в Литве, нежели я буду просто сидеть дома в Украине. Я очень ценю ту поддержку и те возможности для реализации, которые мне предоставлены. Многие литовцы очень поддерживают, во всем помогают, позвонишь им — и они по любому вопросу проконсультируют. Это очень ценно», — завершает свой рассказ Надежда Адамчук.

Новая газета - Балтия