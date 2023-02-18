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2023.02.18 07:00

На 11 день после землетрясения в Турции спасены двое выживших

ГА
Голос Америки 2023.02.18 07:00
Землетрясение в Турции
Землетрясение в Турции / AP nuotr.

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 43 000.

В пятницу спасатели в Антакье, почти полностью разрушенной землетрясением, извлекли из-под завалов двух выживших - 14-летнего Османа Халебийе и 34-летнего Мустафу Авджи. Они находились под обломками зданий без воды и еды 260 часов.

Когда Авджи вынесли на носилках к машине, его связали по видеосвязи с родителями. «Я совсем потерял всякую надежду. Это настоящее чудо. Я видел обломки и думал, что оттуда уже никого не спасти», - сказал его отец.

Считается, что живых людей можно найти в течение первых 72 часов после землетрясения. Но есть рекордные случаи, когда после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году, девочка-подросток была спасена через 15 дней.

По официальным данным, на данный момент в Турции погибли 38 044 человека. Ожидается, что число погибших увеличится. Миллионы людей остались без жилья.

В соседней Сирии погибшими числятся более 5800 человек. От землетрясения наиболее пострадал северо-запад Сирии, в значительной степени контролируемый сирийской оппозицией. Реалии гражданской войны осложняют международные усилия по оказанию помощи людям в этом районе. В пятницу Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сообщил о первом обстреле после катастрофы - войска Асада обстреляли окраины Эль-Атариба, города, сильно пострадавшего от землетрясения и удерживаемого оппозицией.

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