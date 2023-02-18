Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

В брюссельской штаб-квартире НАТО состоялась девятая встреча контактной группы «Рамштайн», куда входят министры обороны из более чем пятидесяти стран мира, поддерживающие Украину, противостоящую полномасштабной российской агрессии.

Основное внимание военных аналитиков и всех, кто следит за развитием событий на линии фронта и в наиболее «горячих точках», регулярно атакуемых российскими ракетами, было обращено к оснащению военно-воздушных сил Украины передовой техникой. Во время экстренного визита в европейские столицы на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить его стране самолеты-истребители, которые он назвал «крыльями свободы».

О том, насколько девятая встреча контактной группы «Рамштайн» оправдала надежды Украины и помогут ли итоговые решения этого саммита освобождению всей украинской территории от российской оккупации, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» расспросила военных экспертов из ряда стран.

Флаг НАТО / vyr. srž. A. Čemerkos/KAM nuotr.

Украинский военный обозреватель Михайло Притула считает успехом уже самый факт принятия очередных решений западных союзников о военной помощи Украине.

«Собралась коалиция стран, которые уже устали от постоянных угроз России, российского шантажа, российского "величия", и они были мотивированы (для принятия решения) тем, что Россия продолжает наступление на территорию Украины. Что стало причиной этой мотивации? Украина является крупным поставщиком (продовольствия) и имеет важное значение в глобальной экономике по поставкам хлеба для многих рынков. Во вторую очередь, это – поставщик сырья. Поэтому все заинтересованы в поддержании мира в Украине, кроме Путина. Таким образом экономические глобальные игроки желают, чтобы в Украине наступил мир», – подчеркнул украинский эксперт в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». И напомнил, что, очевидно, Владимир Путин стремится продолжать войну.

В этой связи, по мнению Притулы, скорость принятия решений западной коалиции о поставках техники и боеприпасов для нужд ВСУ будет провоцировать Путина атаковать Украину гораздо быстрее, чем позволяют российские логистические возможности, ее экономика и возможности вооруженных сил РФ.

«Ситуация, как мне кажется, следующая: готовность наших партнеров быстро принять решение и в ближайшее время поставить максимальное количество снарядов, артиллерии, будет заставлять Путина, у которого не будет другого варианта, как можно быстрее начать наступление. Причем оно будет начато неподготовленной армией. А наступление, которое ведет неподготовленная армия, всегда провально. У Путина цейтнот, пока у Украины есть благоприятное "окно возможностей". Армия Путина не готова к масштабному наступлению, но Путин ее заставляет идти в наступление, потому что он боится поставок в Украину большого числа новых вооружений», – оценивает ситуацию эксперт.

На вопрос, насколько, по его мнению, для ВСУ важен вопрос о поставках истребителей F-16, он ответил: «На мой взгляд, на встрече было принято одно простое решение: нам дадут все необходимое. Я думаю, что не будут подробно рассказывать, что именно, когда и в каких количествах придет в Украину — это естественно. Но я уверен, что нам дадут все, и именно такое глобальное решение было принято на встрече в Брюсселе».

Профессор Пражского университета, военный аналитик Юрий Федоров прежде всего отметил реалистический подход участников встречи к ходу военных действий в Украине с учетом первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины в плане военной техники и боеприпасов. «Вопрос о поставке в Украину авиации западных образцов, видимо, пока не решен, вполне возможно, что будет поставлено какое-то количество самолетов советского производства, потому что эти самолеты находятся на вооружении или на складах ряда европейских государств, которые были членами организации Варшавского договора. Кроме того, какое-то количество таких самолетов может найтись в странах Третьего мира, куда такие самолеты поставлялись в большом количестве», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Федорова, сегодня главная задача западных союзников Украины – обеспечение ВСУ боеприпасами и прежде всего артиллерийскими снарядами, для того, чтобы можно было остановить наступление российской армии на Донбассе.

Во время январской встречи в формате «Рамштайн» официально не было заявлено, что Украина получит от Запада немецкие танки Leopard, но буквально через несколько дней появилась информация о том, что эта наступательная бронетехника будет получена ВСУ. Федоров отмечает, что и в странах Западной Европы, да и в самой Украине, есть мастерские для ремонта этих танков.

«Что же касается самолетов F-16 или Eurofighter Typhoon последнего поколения, то здесь все гораздо сложнее по двум причинам. Во-первых, как минимум, шесть месяцев нужно готовить пилотов, которые умеют вести боевые действия на этих самолетах. Второе: в Украине нет достаточной аэродромной сети, способной принимать F-16. Нет и техников, которые могут обслуживать эти истребители, либо нужно нанимать добровольцев из Европы, но это достаточно политически деликатный вопрос», – отмечает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Наконец, для того, чтобы эффективно использовать военную технику XXI столетия, производимую в странах НАТО, необходимо осуществлять постоянную разведку, иметь хорошую систему управления связи командования, основанную на компьютерах, и способность определять и соотносить свои задачи с ситуацией на земле. В настоящее время этого в Украине нет, и для создания подобной системы необходимы время и высококлассные специалисты.

«Конечно, есть теоретическая возможность того, что воевать будут пилоты-добровольцы из стран НАТО, как это было в Испании во время Гражданской войны. Но, повторю, что с политической точки зрения это – крайне деликатная вещь, и я не могу сказать, будет ли она осуществлена», – говорит Юрий Федоров.

Бывший глава Литовских сил специальных операций, полковник запаса Саулюс Гузявичюс считает главным итогом девятой встречи формата «Рамштайн» вопрос о поставках Украине тяжелых вооружений – главным образом, танков и бронетранспортеров. «И очень важная деталь, на которую в своем выступлении обратил внимание Владимир Зеленский, – скорость. Насколько быстро можно будет Украине получить эти вооружения реально, на поле боя. Как быстро будут подготовлены танкисты, а мы видим, что это уже происходит с необходимой скоростью. Еще одно важное замечание: раньше Украина получала артиллерию – зенитные устройства, которые предназначались для обороны. Но известна аксиома: ни одна война не была выиграна без наступательных действий. И Украине надо вытолкнуть врага со своей территории. И танки как раз и предназначены для этих целей», – поясняет Гузявичюс.

Саулюс Гузявичюс / Parodos organizatorių nuotr.

Собеседник Русской службы «Голоса Америки» признает: да, перехват инициативы в воздухе, безусловно, был бы решающим моментом в ходе войны.

«Но, – продолжает он, – вопрос о поставках истребителей F16 пока не решен, и мы слышим только просьбы украинской стороны. Почему же союзники Украины медлят? Тут два момента: первое, что еще в самом начале войны, когда Зеленского спросили: "Как вы себя чувствуете?", он ответил, что чувствует себя, как герой фильма "День сурка": "Я каждое утро просыпаюсь, говорю с западными коллегами. Они меня спрашивают, что нам нужно? Я отвечаю – оружие, и сейчас. И каждый день это повторяется!"».

Еще один аспект, затронутый Саулюсом Гузявичюсом в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», – опасения ряда западных политиков, что Североатлантический альянс может быть признан Москвой официальным участником войны на стороне Украины.

«Мы слышим в Западной Европе разговоры – ой, что будет, если Россия проиграет эту войну и будет изгнана с территории Украины? Часть политиков этого боится. Но Запад, включая нас, должен беспокоиться о том, что будет, если Россия победит. Потому что тогда может случиться вот что: империя может начать продвигаться дальше. Мы уже видим сигналы из Молдовы, видим изменившуюся ситуацию в Сакартвело (Грузии), да и в нашем регионе неспокойно – что будет дальше с Беларусью? И, на мой взгляд, не надо бояться, что Россия проиграет, а Украина победит. Как раз к этому и надо стремиться. Что должно пугать, так это то, что будет, если Россия продвинется дальше», – подчеркивает Саулюс Гузявичюс.

Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару констатирует, что на встрече «Рамштайн»-9 были и обнадеживающие новости, и новости, огорчившие украинский военных и экспертов, потому что не было объявлено о предоставлении Вооруженным силам Украины авиации и ракет ATACMS.

«Но в то же самое время был очень мощный пакет, который сильно поможет Украине противостоять российской агрессии и, по словам министров обороны США и Германии, даже возобновить наступление и взять верх над российской армией. Была сформирована танковая коалиция, и, как заявил Борис Писториус: "Весенняя помощь уже в пути". И была продолжена мысль о том, что Украина должна победить, а российская армия должна быть выдворена со всей территории Украины», – говорит Шалару.

Он напомнил и о том обстоятельстве, что параллельно состоялась встреча министров обороны стран-членов НАТО, где приняты решения о которых открыто не объявляют.

«Такие решения были наверняка приняты и на Рамштайне. Активизировались российские"полезные идиоты" по всей Европе, которые в какой-то мере попытались воспрепятствовать принятию каких-то решений. Но очень значимым будет визит Байдена в Польшу накануне годовщины начала войны. Вероятно, там будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине и, возможно, президент США встретится с Президентом Украины Зеленским. А возможно – но это не факт – посетит Киев», – продолжает бывший глава военного ведомства Молдовы.

На вопрос, может ли грозить развалом «танковой коалиции» отказ Дании и Нидерландов поставить танки Украине, Шалару ответил: «Если внимательно посмотреть, то военная помощь этих стран в виде танков была незначительной, потому что несколько единиц танков не оказывают сильного влияния на ход военных действий. Тем более, что они не отказались поставлять танки, а там есть некоторые проблемы – танки надо ремонтировать и приводить в порядок. Все равно это решение будет принято, и рано или поздно Дания и Нидерланды отправят свои танки в Украину. Существенную помощь окажут США и, самое главное, что было снято вето со стороны Германии о возможности поставки танков Leopard. Но будут еще Abrams, и значительную помощь окажут страны, передающие модернизированные советские танки, с которыми украинские военные очень хорошо знакомы и отлично ими управляют».

Голос Америки