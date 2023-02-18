Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

В брюссельской штаб-квартире НАТО состоялась девятая встреча контактной группы «Рамштайн», куда входят министры обороны из более чем пятидесяти стран мира, поддерживающие Украину, противостоящую полномасштабной российской агрессии.
Основное внимание военных аналитиков и всех, кто следит за развитием событий на линии фронта и в наиболее «горячих точках», регулярно атакуемых российскими ракетами, было обращено к оснащению военно-воздушных сил Украины передовой техникой. Во время экстренного визита в европейские столицы на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров предоставить его стране самолеты-истребители, которые он назвал «крыльями свободы».
О том, насколько девятая встреча контактной группы «Рамштайн» оправдала надежды Украины и помогут ли итоговые решения этого саммита освобождению всей украинской территории от российской оккупации, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» расспросила военных экспертов из ряда стран.
Украинский военный обозреватель Михайло Притула считает успехом уже самый факт принятия очередных решений западных союзников о военной помощи Украине.
«Собралась коалиция стран, которые уже устали от постоянных угроз России, российского шантажа, российского "величия", и они были мотивированы (для принятия решения) тем, что Россия продолжает наступление на территорию Украины. Что стало причиной этой мотивации? Украина является крупным поставщиком (продовольствия) и имеет важное значение в глобальной экономике по поставкам хлеба для многих рынков. Во вторую очередь, это – поставщик сырья. Поэтому все заинтересованы в поддержании мира в Украине, кроме Путина. Таким образом экономические глобальные игроки желают, чтобы в Украине наступил мир», – подчеркнул украинский эксперт в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». И напомнил, что, очевидно, Владимир Путин стремится продолжать войну.
В этой связи, по мнению Притулы, скорость принятия решений западной коалиции о поставках техники и боеприпасов для нужд ВСУ будет провоцировать Путина атаковать Украину гораздо быстрее, чем позволяют российские логистические возможности, ее экономика и возможности вооруженных сил РФ.
«Ситуация, как мне кажется, следующая: готовность наших партнеров быстро принять решение и в ближайшее время поставить максимальное количество снарядов, артиллерии, будет заставлять Путина, у которого не будет другого варианта, как можно быстрее начать наступление. Причем оно будет начато неподготовленной армией. А наступление, которое ведет неподготовленная армия, всегда провально. У Путина цейтнот, пока у Украины есть благоприятное "окно возможностей". Армия Путина не готова к масштабному наступлению, но Путин ее заставляет идти в наступление, потому что он боится поставок в Украину большого числа новых вооружений», – оценивает ситуацию эксперт.
На вопрос, насколько, по его мнению, для ВСУ важен вопрос о поставках истребителей F-16, он ответил: «На мой взгляд, на встрече было принято одно простое решение: нам дадут все необходимое. Я думаю, что не будут подробно рассказывать, что именно, когда и в каких количествах придет в Украину — это естественно. Но я уверен, что нам дадут все, и именно такое глобальное решение было принято на встрече в Брюсселе».
Профессор Пражского университета, военный аналитик Юрий Федоров прежде всего отметил реалистический подход участников встречи к ходу военных действий в Украине с учетом первоочередных потребностей Вооруженных сил Украины в плане военной техники и боеприпасов. «Вопрос о поставке в Украину авиации западных образцов, видимо, пока не решен, вполне возможно, что будет поставлено какое-то количество самолетов советского производства, потому что эти самолеты находятся на вооружении или на складах ряда европейских государств, которые были членами организации Варшавского договора. Кроме того, какое-то количество таких самолетов может найтись в странах Третьего мира, куда такие самолеты поставлялись в большом количестве», – сказал эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».
По мнению Федорова, сегодня главная задача западных союзников Украины – обеспечение ВСУ боеприпасами и прежде всего артиллерийскими снарядами, для того, чтобы можно было остановить наступление российской армии на Донбассе.
Во время январской встречи в формате «Рамштайн» официально не было заявлено, что Украина получит от Запада немецкие танки Leopard, но буквально через несколько дней появилась информация о том, что эта наступательная бронетехника будет получена ВСУ. Федоров отмечает, что и в странах Западной Европы, да и в самой Украине, есть мастерские для ремонта этих танков.
«Что же касается самолетов F-16 или Eurofighter Typhoon последнего поколения, то здесь все гораздо сложнее по двум причинам. Во-первых, как минимум, шесть месяцев нужно готовить пилотов, которые умеют вести боевые действия на этих самолетах. Второе: в Украине нет достаточной аэродромной сети, способной принимать F-16. Нет и техников, которые могут обслуживать эти истребители, либо нужно нанимать добровольцев из Европы, но это достаточно политически деликатный вопрос», – отмечает собеседник Русской службы «Голоса Америки».
Наконец, для того, чтобы эффективно использовать военную технику XXI столетия, производимую в странах НАТО, необходимо осуществлять постоянную разведку, иметь хорошую систему управления связи командования, основанную на компьютерах, и способность определять и соотносить свои задачи с ситуацией на земле. В настоящее время этого в Украине нет, и для создания подобной системы необходимы время и высококлассные специалисты.
«Конечно, есть теоретическая возможность того, что воевать будут пилоты-добровольцы из стран НАТО, как это было в Испании во время Гражданской войны. Но, повторю, что с политической точки зрения это – крайне деликатная вещь, и я не могу сказать, будет ли она осуществлена», – говорит Юрий Федоров.
Бывший глава Литовских сил специальных операций, полковник запаса Саулюс Гузявичюс считает главным итогом девятой встречи формата «Рамштайн» вопрос о поставках Украине тяжелых вооружений – главным образом, танков и бронетранспортеров. «И очень важная деталь, на которую в своем выступлении обратил внимание Владимир Зеленский, – скорость. Насколько быстро можно будет Украине получить эти вооружения реально, на поле боя. Как быстро будут подготовлены танкисты, а мы видим, что это уже происходит с необходимой скоростью. Еще одно важное замечание: раньше Украина получала артиллерию – зенитные устройства, которые предназначались для обороны. Но известна аксиома: ни одна война не была выиграна без наступательных действий. И Украине надо вытолкнуть врага со своей территории. И танки как раз и предназначены для этих целей», – поясняет Гузявичюс.
Собеседник Русской службы «Голоса Америки» признает: да, перехват инициативы в воздухе, безусловно, был бы решающим моментом в ходе войны.
«Но, – продолжает он, – вопрос о поставках истребителей F16 пока не решен, и мы слышим только просьбы украинской стороны. Почему же союзники Украины медлят? Тут два момента: первое, что еще в самом начале войны, когда Зеленского спросили: "Как вы себя чувствуете?", он ответил, что чувствует себя, как герой фильма "День сурка": "Я каждое утро просыпаюсь, говорю с западными коллегами. Они меня спрашивают, что нам нужно? Я отвечаю – оружие, и сейчас. И каждый день это повторяется!"».
Еще один аспект, затронутый Саулюсом Гузявичюсом в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», – опасения ряда западных политиков, что Североатлантический альянс может быть признан Москвой официальным участником войны на стороне Украины.
«Мы слышим в Западной Европе разговоры – ой, что будет, если Россия проиграет эту войну и будет изгнана с территории Украины? Часть политиков этого боится. Но Запад, включая нас, должен беспокоиться о том, что будет, если Россия победит. Потому что тогда может случиться вот что: империя может начать продвигаться дальше. Мы уже видим сигналы из Молдовы, видим изменившуюся ситуацию в Сакартвело (Грузии), да и в нашем регионе неспокойно – что будет дальше с Беларусью? И, на мой взгляд, не надо бояться, что Россия проиграет, а Украина победит. Как раз к этому и надо стремиться. Что должно пугать, так это то, что будет, если Россия продвинется дальше», – подчеркивает Саулюс Гузявичюс.
Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару констатирует, что на встрече «Рамштайн»-9 были и обнадеживающие новости, и новости, огорчившие украинский военных и экспертов, потому что не было объявлено о предоставлении Вооруженным силам Украины авиации и ракет ATACMS.
«Но в то же самое время был очень мощный пакет, который сильно поможет Украине противостоять российской агрессии и, по словам министров обороны США и Германии, даже возобновить наступление и взять верх над российской армией. Была сформирована танковая коалиция, и, как заявил Борис Писториус: "Весенняя помощь уже в пути". И была продолжена мысль о том, что Украина должна победить, а российская армия должна быть выдворена со всей территории Украины», – говорит Шалару.
Он напомнил и о том обстоятельстве, что параллельно состоялась встреча министров обороны стран-членов НАТО, где приняты решения о которых открыто не объявляют.
«Такие решения были наверняка приняты и на Рамштайне. Активизировались российские"полезные идиоты" по всей Европе, которые в какой-то мере попытались воспрепятствовать принятию каких-то решений. Но очень значимым будет визит Байдена в Польшу накануне годовщины начала войны. Вероятно, там будет объявлено о новом пакете военной помощи Украине и, возможно, президент США встретится с Президентом Украины Зеленским. А возможно – но это не факт – посетит Киев», – продолжает бывший глава военного ведомства Молдовы.
На вопрос, может ли грозить развалом «танковой коалиции» отказ Дании и Нидерландов поставить танки Украине, Шалару ответил: «Если внимательно посмотреть, то военная помощь этих стран в виде танков была незначительной, потому что несколько единиц танков не оказывают сильного влияния на ход военных действий. Тем более, что они не отказались поставлять танки, а там есть некоторые проблемы – танки надо ремонтировать и приводить в порядок. Все равно это решение будет принято, и рано или поздно Дания и Нидерланды отправят свои танки в Украину. Существенную помощь окажут США и, самое главное, что было снято вето со стороны Германии о возможности поставки танков Leopard. Но будут еще Abrams, и значительную помощь окажут страны, передающие модернизированные советские танки, с которыми украинские военные очень хорошо знакомы и отлично ими управляют».