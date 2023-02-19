Зачем в России издают саммари книги принца Гарри

Российское издательство «Эксмо-АСТ» выпустит саммари книги принца Гарри «Spare» («Запасной»). Это будет краткий пересказ книги без прямых цитат.

Выбор неслучаен: только в первый день продаж, 10 января, в США, Великобритании и Канаде раскупили 1,4 миллиона экземпляров. А в мире за первую неделю было продано 3,2 миллиона копий. Воспоминания переведены на 26 языков – русского среди них нет.

После вторжения РФ в Украину многие издательства отказывают российским издателям в правах на перевод на русский и публикацию их книг. В их числе и крупнейшее мировое издательство Penguin Random House, выпустившее «Spare». Так что, когда в России выйдет полный текст «Запасного» – неизвестно. Другое дело – саммари. Чтобы издать краткий пересказ, разрешение правообладателя не нужно. Одновременно эта идея пришла сразу нескольким издателям. На сервисе электронных книг Литрес уже доступны два саммари «Запасного» – от электронной библиотеки Smart Reading и некоего неназванного коллектива авторов, оба – в виде текста и аудио. «Эксмо-АСТ» анонсировало выход своих электронных версий «Запасного» 16 февраля, но пока они не доступны даже на сайте издательства.

Это далеко не первый опыт публикации саммари в России. Подобные издания выходили и раньше, говорит директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Чисто исторически саммари – это очень старая издательская история, чуть ли не с 18-19 века. Не только в российском книгоиздании, но и в европейском. Выходило большое количество пересказов толстых, например, восточных книг, типа «Тысячи и одной ночи». В этом не было ничего особенного».

Издательство Smart Reading, чья версия саммари «Запасного» уже доступна на сайте Литрес, как раз специализируется на публикации кратких пересказов нон-фикшна. Оно выпустило саммари «Sapiens» и «Homo Deus» Юваля Харари, биографии Стива Джобса, «Антихрупкости» Нассима Талеба и пересказы еще более 800 книг. В других странах тоже существуют издательства и сервисы, которые публикуют саммари: StoryShots, 12min, Blinkist, getAbstract и другие. Михаил Иванов, основатель Smart Reading, отвечая на пост литературного журналиста Константина Мильчина в Facebook, написал следующее: «Мы в Smart Reading делаем саммари на нон-фикшн книги 9 лет. (…) Саммари — быстрый способ получить ключевые идеи из книг, убрав всю воду. Большая часть нон-фикшн книг очень хорошо ложится в формат саммари».

Несмотря на то, что публикация пересказов – не новая практика для России, многие издатели относятся к ней скептически, говорит Владимир Харитонов: «Это не очень комильфо среди издателей. Я хорошо помню девяностые годы, когда выходили целые сборники: «Вся классическая литература в пересказе», была такая толстенная книжка. Это всегда очень нишевые продукты. В том числе потому, что одним издателям не очень удобно перед другими. Издатели плохо относятся к тому, что выпускают какие-то саммари их книжек. Они трудились, работали, вкладывали в это деньги, а тут приходит кто-то и, условно говоря, на десяти страницах пересказывает то, что они там наработали. И ещё получает за это деньги. Это, конечно, воспринимается не очень хорошо. Когда сервис Smart Reading, который сделал один из основателей издательства «Манн, Иванов и Фербер», заработал в 2014 году, практически все издатели сказали: «Ну нет, это вообще нехорошо, это нарушение авторского права». Хотя никакого нарушения авторского права, если умело все делать, нет».

В России, как и во многих других странах, произведения действительно не защищены от пересказа, подтверждает специалист по авторскому праву, профессор Университета Коменского в Братиславе Андрей Рихтер: «Саммари можно представить так: некий человек купил книгу, прочитал её в оригинале и рассказывает другим, что он узнал. Авторское право везде, в том числе и в России, охраняет не содержание, а форму. То есть, форма книги, язык, приёмы речевые, сюжет, порядок, названия – это всё охраняется. А содержание: какие-то описания, действий и так далее – это не охраняется. Охраняется только описание этого содержания. И в данном случае можно сказать, что это новая форма. Да, с похожим содержанием. Очень многое зависит от того, каким образом это будет подаваться. Если дадут имя автора и название книги, здесь большие проблемы. Если название книги будет “Пересказ книги такой-то”, проблем будет меньше. Если автора вообще не будет, просто “Пересказ книги принца Гарри о том-то” – ещё меньше проблем».

В отрасли считают, что саммари западных бестселлеров могут стать альтернативой принудительному лицензированию. Об этом же в интервью «Коммерсанту» говорил и Евгений Капьев, гендиректор «Эксмо-АСТ». Законопроект о принудительном лицензировании был внесен в Госдуму в августе 2022. Он касался книг, фильмов или компьютерных игр, которые стали полностью недоступны на российском рынке и принадлежат правообладателям из «недружественных стран». Авторы проекта предлагали принудительно выдавать лицензии таким произведениям без оглядки на их правообладателей. Однако в декабре законопроект был забракован, не дойдя до чтений.

Печатная версия саммари «Запасного» от «Эксмо-АСТ» поступит в продажу в конце февраля, сообщили представители издательской группы в интервью «Коммерсанту». Первый тираж составит 3 тысячи копий. По мнению Владимира Харитонова, новость о саммари, вызвавшая столько эмоций у публики – всего лишь удачный пиар-ход издательства: «[Эксмо-]АСТ можно поздравить: они просто вскочили на хайп, оседлали эту волну, в том числе и потому, что мемуары принца Гарри – бестселлер, изданный миллионным тиражом, все об этом пишут. Пишут, какая это плохая книжка, пишут о том, какая это хорошая книжка – а книжки нет. Понятно, что для российского читателя никакого другого способа познакомиться с ней, кроме как в пересказе, нету. Ну или подождать какое-то время, когда война закончится, катастрофа перестанет быть катастрофой, и жизнь как-то наладится. Но когда это будет, никому не известно, и я думаю, что к тому времени эта книжка будет уже не очень актуальна».

Голос Америки