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2023.02.19 10:50

У актера Брюса Уиллиса выявили деменцию

BN
BBC News Русская служба 2023.02.19 10:50
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис / AP nuotr.

У Брюса Уиллиса выявлена лобно-височная деменция, сообщила семья голливудского актера.

То, что четкий диагноз наконец поставлен, стало для близких артиста облегчением, говорится в заявлении, размещенном в соцсетях.

Прошлой весной у 67-летнего Уиллиса была диагностирована афазия, вызывавшая нарушения речи, однако болезнь прогрессировала, и теперь стало возможно уточнить диагноз, заявили родственники актера.

В их заявлении также отмечается, что лобно-височная деменция - это самый распространенный тип деменции среди людей старше 60 лет.

Однако, согласно описанию на сайте британской Национальной службы здравоохранения, лобно-височная - это "необычная" форма деменции. Она вызывает изменения в поведении и речи.

У больных развивается замедленность или скованность в движениях, позже потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией, а также ослабление мышц.

Родственники Брюса Уиллиса заявили, что решили предать гласности его диагноз в надежде привлечь внимание общества к этой болезни.

"На сегодняшний день лечения от этой болезни не существует, такова реальность, но мы надеемся, что она изменится в будущие годы", - отметила семья Уиллиса.

Уиллис получил всемирную славу своими ролями в блокбастерах "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".

Он пять раз номинировался на "Золотой глобус" - и всего один раз его получил, за роль в сериале "Детективное агентство "Лунный свет"". Также его три раза номинировали на "Эмми", из них дважды он выиграл.

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