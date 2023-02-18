Война России против Украины. Российские подразделения

Новости

29 мин. назад

Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

Полиция в Болгарии (ассоциативное фото)

Новости

34 мин. назад

Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

Православный храм

Новости

50 мин. назад

Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

Андрей Пивоваров

Новости

1 ч. назад

В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Европейский парламент

Новости

2 ч. назад

Юозас Олекас в Европарламенте: Надо обеспечить еще большую изоляцию режима Лукашенко

Эммануэль Макрон

Новости

2 ч. назад

Макрон: время усиливать поддержку Украины, а не вести диалог с Россией

Владимир Зеленский

Новости

2 ч. назад

Зеленский на конференции в Мюнхене призвал "победить Голиафа"

Бен Уоллес

Новости

2 ч. назад

Великобритания: в Украину переброшено 97% российской армии

Антон Красовский

Новости

2 ч. назад

В Украине Антона Красовского заочно осудили на 5 лет тюрьмы

Землетрясение в Турции

Новости

3 ч. назад

На 11 день после землетрясения в Турции спасены двое выживших

Владимир Зеленский

Новости

3 ч. назад

Зеленский: Компромисс с Путиным невозможен. «Потому что нет веры»

Православная церковь

Новости

3 ч. назад

Константинополь вернул в сан пятерых извергнутых из него православных священников Литвы

Флаги Литвы и США

Новости

15 ч. назад

Литва и США наращивают партнерство в энергетике

Тюрьма в России

Новости

16 ч. назад

Завербованных на войну заключённых помиловали указами Путина

Вьюга

Новости

17 ч. назад

Синоптики предупреждают: на Литву надвигется сильнейший за всю зиму штормовой ветер

Радиоприемник

Новости

18 ч. назад

Украинский радиожурналист: "Радио – важная часть этой войны"

Новости

2023.02.18 09:40

Под Софией найден грузовик с телами 18 человек. Полиция предполагает, что это нелегальные мигранты

BN
BBC News Русская служба 2023.02.18 09:40
Полиция в Болгарии (ассоциативное фото)
Полиция в Болгарии (ассоциативное фото) / AP nuotr.

Болгарская полиция сообщает, что в одном из небольших сел около столицы страны Софии обнаружена грузовая машина с телами 18 человек. Предположительно, это мигранты, которые погибли от удушья, когда их нелегально перевозили через границу.

По данным полиции, в грузовике находились около 40 человек, которые прятались под грузом дерева. По данным AFP, 14 человек обнаружены живыми и отправлены в больницу. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили болгарские медики агентству БТА. Еще 10 человек прятались в соседней посадке, их также доставят в больницу для обследования.

Поиски людей, перевозивших мигрантов, продолжаются. Водитель грузовика скрылся.

"Не могу точно сказать, что произошло. Там было недостаточно кислорода, им были холодно, они промокли и несколько дней не ели", - сказал министр здравоохранения Болгарии Асен Меджидиев.

По данным общественного радио БНР, на которое ссылается AFP, находившиеся в машине люди прибыли из Афганистана.

Грузовая машина была найдена около небольшого села Локорско, которое находится в 20 километрах от Софии.

Болгария входит в Евросоюз, однако не является членом безвизовой Шенгенской зоны - попытку страны присоединиться к ней недавно заблокировали Австрия и Нидерланды.

Как напоминает агентство Reuters, в адрес властей Болгарии не раз выдвигались обвинения в нарушении прав мигрантов, которые пытаются пробраться в ЕС из Турции; в частности, в том, что сотрудники болгарских правоохранительных органов выталкивают людей назад через границу, раздевают, избивают их и подвергают заключению.

Читайте также:

Румынию и Болгарию снова не пустили в Шенген. Хорватию - взяли

В изоляторе для нелегалов в Лондоне случились беспорядки

Гибель мигрантов в Техасе: водитель фуры не знал о сломанном кондиционере

BBC News
# В мире
Война России против Украины. Российские подразделения
30 мин. назад

Полковник Гузявичюс: Если империя победит, она может начать продвигаться дальше

Православный храм
51 мин. назад

Литовская православная архиепископия не признает восстановления пяти клириков в священном сане

Андрей Пивоваров
1 ч. назад

В Amnesty заявили о насильственном исчезновении Андрея Пивоварова

Европейский парламент
2 ч. назад

Юозас Олекас в Европарламенте: Надо обеспечить еще большую изоляцию режима Лукашенко

Эммануэль Макрон
2 ч. назад

Макрон: время усиливать поддержку Украины, а не вести диалог с Россией

Владимир Зеленский
2 ч. назад

Зеленский на конференции в Мюнхене призвал "победить Голиафа"

Бен Уоллес
2 ч. назад

Великобритания: в Украину переброшено 97% российской армии

Антон Красовский
2 ч. назад

В Украине Антона Красовского заочно осудили на 5 лет тюрьмы

Землетрясение в Турции
3 ч. назад

На 11 день после землетрясения в Турции спасены двое выживших

Владимир Зеленский
3 ч. назад

Зеленский: Компромисс с Путиным невозможен. «Потому что нет веры»

Праздничный Вильнюс
2023.02.17 12:36

Financial Times вновь внесла Вильнюс в список самых перспективных городов Европы

„Lufthansa“
2023.02.17 14:50

Из-за забастовки работников аэропортов Германии Lufthansa отменила полеты в Вильнюс

дополнено
Вьюга
2023.02.17 16:32

Синоптики предупреждают: на Литву надвигется сильнейший за всю зиму штормовой ветер

Вильнюс
2023.02.17 10:25

Погода: в Литве ожидаются сильный ветер и дождь

Самолет Lufthansa
2023.02.17 11:53

В Германии бастуют аэропорты

Литовские фермеры у Министерства сельского хозяйства в Вильнюсе бесплатно раздавали молоко
6
2023.02.17 14:05

Молочные фермеры хватаются за голову: предлагаемая закупочная цена на молоко ниже себестоимости

6
Радиоприемник
Интервью ЛРТ 5
2023.02.17 15:36
Интервью ЛРТ

Украинский радиожурналист: "Радио – важная часть этой войны"

5
На латвийской границе
2023.02.17 13:06

Латвия продлила действие чрезвычайного положения на границе с Беларусью

Флаги Литвы и США
2023.02.17 18:42

Литва и США наращивают партнерство в энергетике

Землетрясение в Турции
2023.02.17 11:22

Шукшта: "Операция в Турции была полезна для литовских спасателей и Литвы в целом"