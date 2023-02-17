Украинский радиожурналист: "Радио – важная часть этой войны"

13 февраля во всем мире отмечался Всемирный день радио. В 2023 году была выбрана тема «Радио и мир». Радиовещание охватывает широчайшую аудиторию. В условиях войны радио является не только информатором новостной повестки, но и помогает предотвратить и смягчить эскалацию конфликтов. Сообщая новости и информируя широкую общественность, радиостанции формируют общественное мнение среди слушателей. В интервью русской службе Радио ЛРТ радиоведущий украинской радиостанции НВ Павло Новиков рассказал, как радио, в отсутствие интернета и света, помогало беженцам и жителям оккупированных территорий.

- Расскажите пожалуйста о вашем утреннем эфире 24 февраля, как вы узнали, что началась война, и в каком эмоциональном состоянии вы были утром, когда нужно было выходить в эфир?

Киев утром 24 февраля / Б. Герджюнас/LRT фото

- Я живу в Киеве, поэтому я все понял, когда услышал первые взрывы. Потом во всех социальных сетях начала появляться информация о войне. Утром 24 февраля я вышел из дома в 05:20, вызвал такси и доехал до работы. В редакции мы сразу удалили всю рекламу и музыку из плейлиста. До 24 февраля радио НВ работало в формате talk and music, то есть это было 40% музыки и 60% обсуждения новостных тем.



Наш продюсер утреннего эфира попросил меня и мою коллегу Юлю выйти на полчаса раньше в эфир, что мы и сделали. Сразу же начались включения из разных городов, по которым тоже пришлись удары, конечно, в первые часы все было немного хаотично, но я считаю, что мы, как команда, сработали достаточно профессионально. Многие наши радиослушатели, принявшие решение эвакуироваться, писали нам и в социальные сети, и на почту, что, собирая рюкзак, очень многие взяли с собой среди самого ценного и нас в своём смартфоне, в своём планшете. Они говорили, что, слушая нас, зная, что мы вещаем из Киева, чувствовали себя спокойнее.

- Как у вас прошло утро следующего дня?

- Намного суматошнее. После эфира 24 числа я понял, что моей семье (жене, дочке и маме) нужно эвакуироваться, известно было, что мой сын пойдёт в военкомат. Все это мы отложили на 25 число, потому что у нас была уверенность, что за сутки Киев точно не падет. 25 числа я снова вел утренний эфир, но, так как тогда уже не ходил никакой транспорт, ни общественный, ни такси, ничего, я вышел на работу около пяти утра, мне до редакции всего 10 км.



После эфира моей задачей было организовать эвакуацию жены, дочки и мамы. Когда я вышел из редакции, отойдя буквально на 600-700 метров, при мне расстреляли диверсионную группу российских оккупантов. Еще отходя от редакции, я уже слышал по сторонам автоматные очереди, улицы были перегорожены коммунальной техникой.



Так вот, я слышу передо мной выстрелы, вижу как останавливается КАМАЗ, а из кабины КАМАЗА достают трупы. Я, конечно, не стал дальше идти в том же направлении, свернул на тихие улочки и пошел по своим делам. Собираясь в эвакуацию, в свой рюкзак я положил пару носков, профессиональный микрофон, звуковую карту и ноутбук. 26 февраля мы весь день провели в дороге ехали в населённый пункт в Центральной Украине, где у моей мамы дом, а 27 числа утром я уже был в эфире. И, собственно, дальше было 6 месяцев эфиров без единого выходного, каждое утро 7 дней в неделю. Для меня это было в каком-то смысле успокоительным и психотерапевтическим эффектом, когда вокруг хаос и непонятно что происходит, то работа успокаивает.

- Что было после шести месяцев работы из дома?

Киевляне, укрывшиеся в метро / Б. Герджюнас/LRT фото

- В августе обстановка стала спокойнее, и мы окончательно вернулись в Киев, где началась рутинная работа. Сложности были только в начале, так как вся редакция была разбросана по городам. Летом некоторое время центром жизни был Львов, потому что туда переехало больше всего людей, соответственно, там мы развернули студию. В первые недели войны некоторые мои коллеги выходили в эфир в режиме телефонного звонка, так как не было возможности подключиться к мобильному интернету. Мы выходили в эфир со станций метро, которые использовались как бомбоубежище, некоторые мои коллеги по несколько дней жили в нашей редакции, потому что у нас хорошее, защищенное бомбоубежище.

- Вы упомянули, что вам радиослушатели говорили о том, как радио им помогало, может быть вы сами сталкивались с ситуацией, когда не было интернета, но было радио?

Российские военные в Херсоне / AP фото

- Радио – это важная часть этой войны. Когда оккупационные войска заходили в украинские города и села, то они первым делом выключали, глушили и уничтожали передатчики, им нужно было отключить все украинское информационное поле.



Например, в Херсоне, который Украина уже освободила, первое, что сделали оккупанты, – они просто выдрали антенну, хотя это обычный кусок железа с передатчиком; все оборудование в нашем херсонском ретрансляторе было разграблено моментально, российские войска это делают везде, это касается всего украинского, потому что мародёрство – это такой фирменный профиль оккупантов.



Мои знакомые, которые были в оккупации под Киевом, рассказывали, что в самые первые дни к ним доходил радиосигнал из Киева, у них могло не быть электричества, но приемник на батарейках работал. Через радио люди узнавали разную информацию, например, когда будет зеленый коридор на выезд и т.п. Также радио незаменимо на прифронтовых территориях, где нет интернета, но достает радиосигнал. Например, наша радиостанция регулярно дает информационные справки о том, как себя вести, если вы оказались на оккупированной территории, если вас пытаются завербовать на оккупированной территории в российскую армию, как себя вести, как скрывать информацию в телефонах, как переименовывать друзей-журналистов, как себя вести в случае ядерного удара.



До полномасштабного вторжения у нас была сетка вещания в 44 городах, а сейчас осталось чуть больше 30. В Херсоне уже восстановили вещание, но есть же ещё территории, которые оккупированы.