Литва и США наращивают партнерство в энергетике

Литва и США укрепляют трансатлантическое партнерство в сфере энергетики. Заместитель министра энергетики Литвы Альбинас Зананавичюс говорит, что страна особенно ценит это партнерство и обсуждает возможности его дальнейшего укрепления.

«Формат партнерства по трансатлантическому сотрудничеству в сфере энергетики вносит существенный вклад в укрепление двусторонних и многосторонних отношений», — отметил Зананавичюс в пресс-релизе по итогам визита в Вашингтон, где он обсудил с партнерами вопросы региональной энергетической безопасности.

По сообщению Минэнерго, госчиновники США поблагодарили Литву за лидерство в оказании помощи Украине в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры, а также пообещали поддержку Литве и другим странам региона для укрепления устойчивости их энергосистем.

14-15 февраля Зананавичюс встретился с представителями Государственного и Энергетического департаментов США и другими официальными лицами в Вашингтоне.