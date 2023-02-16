США подтвердили готовность защищать страны Балтии

Находясь с Таллинне, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США сохранят постоянное военное присутствие в регионе.

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – если потребуется и сохранят свое военное присутствие в регионе.

«Мы привержены статье 5, можете не сомневаться», – сказал Остин, выступая в Таллинне после переговоров с эстонскими лидерами. Он добавил, что США продолжат сохранять «постоянное, ротационное» военное присутствие в регионе.

«Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников», – подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что его страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если Россия не будет остановлена в Украине.

«Сдерживание – вот ключевое слово в данном случае. Именно поэтому НАТО разрабатывает новые региональные планы обороны, которые, надеюсь, будут утверждены на саммите НАТО в Вильнюсе в июле», – сказал он.

Напомним, что с 2019 года США размещают в Литве около 500 военнослужащих, а в декабре объявили о размещении в Эстонии взвода ракетных систем HIMARS и пехотной роты.

С 2017 года Североатлантический альянс разместил по три многонациональных батальона в каждом из балтийских государств. Это было сделано в целях обеспечения постоянного присутствия войск на ротационной основе для обеспечения быстрого реагирования, прежде чем будут задействованы более крупные силы в случае вторжения России на территорию НАТО.

Германия обязалась предоставить подкрепление в течение 10 дней в случае угрозы вторжения.

Выступая в эстонской столице, Остин подтвердил, что США предоставят Украине военную технику, и сказал, что ожидает, что Россия в дальнейшем понесет значительные потери среди «плохо оснащенного и плохо обученного» военного персонала.

«Эта борьба будет развиваться, и мы будем делать все возможное, сотрудничая, чтобы обеспечить (Украине) средства для достижения успеха, – сказал Остин. – Что касается того, сможем ли мы своевременно доставить туда оборудование – это то, над чем мы работаем каждый день».

Голос Америки