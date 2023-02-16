Науседа: Мы убедились, сколько бедствий могут принести вовремя не обузданные имперские амбиции

На торжественной церемонии поднятия флагов стран Балтии президент Гитанас Науседа сказал, что нынешний день 16 февраля отмечается в особой атмосфере.

В своем выступлении президент вспомнил только что скончавшегося диссидента Антанаса Терляцкаса.

«Символично, что сегодня мы потеряли одного из самых выдающихся борцов за свободу Литвы Антанаса Терляцкаса. Бесстрашного человека, который не смирился с реальностью, навязанной советской оккупацией, и решительно защищал наследие независимого государства», – отметил президент.

По его словам, перед лицом сегодняшних вызовов мы опираемся именно на традицию литовской государственности, и нам придает силы осознание того, что государство, которое разрушили и стремились стереть не только с карт, но и из народной памяти, смогло возродиться и подняться из руин мировой войны.

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы до сих пор искренне восхищаемся эпохой Великого княжества Литовского, принесшей нам немеркнущую любовь к свободе, крепкую традицию государственности, и, наконец, нашу столицу Вильнюс, юбилей которого мы отмечаем в этом году.

Однако мы идем по стопам сигнатариев 16 февраля, создавая современное демократическое государство, которое должно быть открытым и одинаково справедливым для всех», – сказал Г. Науседа.

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский лидер упомянул также о войне, которую Россия ведет против Украины: «За последний год мы убедились, насколько хрупка надежда на мирное сосуществование в нашем регионе, и сколько бедствий могут принести вовремя не обузданные имперские амбиции».

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Сегодня защитники Украины, подвергнувшейся подлому нападению, продолжают борьбу не только за свою Родину, но и за судьбу всей Европы. За право всех нас жить в мире и спокойствии. Я верю, что украинцы победят, и этому будет способствовать солидная поддержка и всевозможная помощь со стороны литовских жителей. Не менее важно, чтобы и мы сами, научившись на горьком опыте, отныне всегда уделяли достаточно внимания безопасности нашего государства», – подчеркнул президент.