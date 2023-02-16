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2023.02.16 14:55

Науседа: Мы убедились, сколько бедствий могут принести вовремя не обузданные имперские амбиции

LRT.lt E
LRT.lt, ELTA 2023.02.16 14:55
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На торжественной церемонии поднятия флагов стран Балтии президент Гитанас Науседа сказал, что нынешний день 16 февраля отмечается в особой атмосфере.

В своем выступлении президент вспомнил только что скончавшегося диссидента Антанаса Терляцкаса.

«Символично, что сегодня мы потеряли одного из самых выдающихся борцов за свободу Литвы Антанаса Терляцкаса. Бесстрашного человека, который не смирился с реальностью, навязанной советской оккупацией, и решительно защищал наследие независимого государства», – отметил президент.

По его словам, перед лицом сегодняшних вызовов мы опираемся именно на традицию литовской государственности, и нам придает силы осознание того, что государство, которое разрушили и стремились стереть не только с карт, но и из народной памяти, смогло возродиться и подняться из руин мировой войны.

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы до сих пор искренне восхищаемся эпохой Великого княжества Литовского, принесшей нам немеркнущую любовь к свободе, крепкую традицию государственности, и, наконец, нашу столицу Вильнюс, юбилей которого мы отмечаем в этом году.

Однако мы идем по стопам сигнатариев 16 февраля, создавая современное демократическое государство, которое должно быть открытым и одинаково справедливым для всех», – сказал Г. Науседа.

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Литовский лидер упомянул также о войне, которую Россия ведет против Украины: «За последний год мы убедились, насколько хрупка надежда на мирное сосуществование в нашем регионе, и сколько бедствий могут принести вовремя не обузданные имперские амбиции».

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Сегодня защитники Украины, подвергнувшейся подлому нападению, продолжают борьбу не только за свою Родину, но и за судьбу всей Европы. За право всех нас жить в мире и спокойствии. Я верю, что украинцы победят, и этому будет способствовать солидная поддержка и всевозможная помощь со стороны литовских жителей. Не менее важно, чтобы и мы сами, научившись на горьком опыте, отныне всегда уделяли достаточно внимания безопасности нашего государства», – подчеркнул президент.

Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
Торжественная церемония поднятия флагов стран Балтии 16 февраля 2023 г.
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