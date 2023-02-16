Электричество

Новости

32 мин. назад

В Литве наполовину снизили тариф на электроэнергию для населения

Флаг ЛГБТ-сообщества

Новости

15 ч. назад

В этом году Рижский прайд пройдет с 29 мая по 4 июня

Война в Украине

Новости

16 ч. назад

Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

Симонас Кайрис

Новости

17 ч. назад

Кайрис о ситуации в Национальной опере: трагедия на ровном месте - один человек не принимает перемен

Таможня

Новости

18 ч. назад

В Литве расследуют возможное нарушение санкций при пропуске товаров из Беларуси

Москва

Новости

18 ч. назад

Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Александр Лукашенко

Новости

18 ч. назад

В Беларуси дали два года колонии медику, назвавшему Лукашенко "животным, загнанным в угол"

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре

Новости

19 ч. назад

США заказали боеприпасы для Киева на 522 миллиона долларов

Нида Грунскене

Новости

20 ч. назад

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

Поликлиника

Новости

20 ч. назад

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях

Рига

Новости

20 ч. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Коллекционная монета посвященная Украине, которая была выпущена в декабре 2022 года

Новости

21 ч. назад

ЦБ Литвы выпустит еще одну памятную монету в поддержку Украины

Франкфуртский аэропорт

Новости

22 ч. назад

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)

Новости

22 ч. назад

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Джо Байден

Новости

23 ч. назад

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

Кристина Сабаляускайте

Новости

23 ч. назад

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

Новости

2023.02.16 08:30

В Литве наполовину снизили тариф на электроэнергию для населения

НГ
Новая газета – Балтия 2023.02.16 08:30
Электричество
Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Государственный совет по регулированию энергетики снизил тариф на электроэнергию для жителей Литвы с 56,5 центов/кВтч до 28 центов/кВтч.

Новая цена затронет около 470 тыс. потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии (которые еще не выбрали независимого поставщика). 28 центов/кВтч — это установленный на первое полугодие минимальный ценовой предел, до которого действует государственная компенсация.

С 1 марта обеспечивающий общественное электроснабжение Ignitis будет применять тариф в размере 28 центов/кВтч для стандартного однозонного тарифного плана «Standard». Дневной тариф для двухзонного плана установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф — 19,3 цента/кВтч

Однозонный тариф плана «Namai» (Домашний) составит 26,5 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 30,2 цента/кВтч (дневной) и 18,3 цента/кВтч (ночной).

Однозонный тариф плана «Namai plius» (Домашний плюс) составит 26,1 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 29,7 цента/кВтч (дневной) и 18,1 цента/кВтч (ночной).

Ночная составляющая плана «Išmanusis» (Смарт) снижена до 19,1 цента/кВтч, утренняя — 21 цента/кВтч, дневная — 27,5 цента/кВтч, вечерняя — 31,4 цента/кВтч.

Более подробную информацию можно получить на сайте Государственного совета по регулированию энергетики.

# Литва
Флаг ЛГБТ-сообщества
15 ч. назад

В этом году Рижский прайд пройдет с 29 мая по 4 июня

Война в Украине
5
16 ч. назад

Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

5
Симонас Кайрис
Интервью LRT.lt 5
17 ч. назад
Интервью LRT.lt

Кайрис о ситуации в Национальной опере: трагедия на ровном месте - один человек не принимает перемен

5
Таможня
18 ч. назад

В Литве расследуют возможное нарушение санкций при пропуске товаров из Беларуси

Москва
18 ч. назад

Власти Москвы не согласовали митинг "Год ада" из-за коронавируса

Александр Лукашенко
18 ч. назад

В Беларуси дали два года колонии медику, назвавшему Лукашенко "животным, загнанным в угол"

Война России против Украины. Взорванный многоквартирный дом в Днепре
19 ч. назад

США заказали боеприпасы для Киева на 522 миллиона долларов

Нида Грунскене
Интервью LRT.lt 5
20 ч. назад
Интервью LRT.lt

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

5
Поликлиника
20 ч. назад

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях

Рига
20 ч. назад

Рождаемость в Латвии в прошлом году была самой низкой за последние 100 лет

Кристина Сабаляускайте
2023.02.15 09:54

Писательнице Сабаляускайте вручены регалии почётной гражданки Вильнюса

Франкфуртский аэропорт
2023.02.15 10:56

17 февраля в аэропортах Германии планируются крупные забастовки

Полиция (ассоциативное фото)
2023.02.15 10:27

В Испании застрелили беременную гражданку Литвы

Таможня
2023.02.15 14:42

В Литве расследуют возможное нарушение санкций при пропуске товаров из Беларуси

Война в Украине
5
2023.02.15 16:42

Посол Литвы в Украине: война перешла в стадию взаимного наблюдения, и ее исход определят ресурсы

5
Джо Байден
2023.02.15 09:55

Опрос: В США демократы не хотят снова выдвигать Байдена

В центре Вильнюса любой желающий может сплести маскировочную сеть для Украины
2023.02.15 09:36

В Вильнюсе плетут маскировочные сети для украинских военных: одна сетка может накрыть танк или грузовик

Александр Лукашенко
2023.02.15 14:34

В Беларуси дали два года колонии медику, назвавшему Лукашенко "животным, загнанным в угол"

Поликлиника
2023.02.15 12:23

Министерство начинает расследование в отношении регистрации пациентов в медицинских учреждениях

Нида Грунскене
Интервью LRT.lt 5
2023.02.15 12:40
Интервью LRT.lt

Генеральный прокурор Литвы: пока идет война – будет продолжаться и сбор доказательств военных преступлений в Украине

5