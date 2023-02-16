В Литве наполовину снизили тариф на электроэнергию для населения

Государственный совет по регулированию энергетики снизил тариф на электроэнергию для жителей Литвы с 56,5 центов/кВтч до 28 центов/кВтч.

Новая цена затронет около 470 тыс. потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии (которые еще не выбрали независимого поставщика). 28 центов/кВтч — это установленный на первое полугодие минимальный ценовой предел, до которого действует государственная компенсация.

С 1 марта обеспечивающий общественное электроснабжение Ignitis будет применять тариф в размере 28 центов/кВтч для стандартного однозонного тарифного плана «Standard». Дневной тариф для двухзонного плана установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф — 19,3 цента/кВтч

Однозонный тариф плана «Namai» (Домашний) составит 26,5 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 30,2 цента/кВтч (дневной) и 18,3 цента/кВтч (ночной).

Однозонный тариф плана «Namai plius» (Домашний плюс) составит 26,1 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 29,7 цента/кВтч (дневной) и 18,1 цента/кВтч (ночной).

Ночная составляющая плана «Išmanusis» (Смарт) снижена до 19,1 цента/кВтч, утренняя — 21 цента/кВтч, дневная — 27,5 цента/кВтч, вечерняя — 31,4 цента/кВтч.

Более подробную информацию можно получить на сайте Государственного совета по регулированию энергетики.