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2023.02.16 12:00

Страны НАТО объявили об увеличении производства артиллерийских снарядов для Украины

ГА
Голос Америки 2023.02.16 12:00
Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО / AP nuotr.

Министр обороны Германии также сообщил, что первые 48 танков, которые поставят в Украину, передадут Польша, Германия и Португалия.

Страны НАТО решили увеличить производство артиллерийских боеприпасов, поскольку, отражая российскую агрессию, Украина расходует снаряды гораздо быстрее, чем западные страны производят их. Об этом заявил глава НАТО Йенс Столтенберг после двухдневной встречи министров обороны альянса в Брюсселе.

Агентство Reuters приводит данные, согласно которым украинские войска ежедневно расходуют примерно 10000 артиллерийских снарядов.

Столтенберг отметил, что США, Франция, Германия и Норвегия уже подписали контракты, которые позволят членам НАТО пополнить собственные запасы боеприпасов, а также продолжать поставки артиллерийских снарядов Украине.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус обрисовал журналистам планы по передаче Киеву двух дивизионов танков Leopard 2. Он сообщил, что эти поставки будут состоять из 31 танка Leopard 2 A4, передача Украине которых координируется Польшей, а также из современных моделей Leopard 2 A6, 14 из которых поставит Германия и 3 – Португалия.

Министры обороны стран НАТО также обсуждали вопрос о том, достаточны ли нынешние расходы на оборону в размере 2% от валового внутреннего продукта в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины.

«Я думаю, что мы должны перейти от рассмотрения 2% в качестве потолка к — 2% ВВП в качестве минимума», — заявил журналистам Столтенберг. Решение по этому вопросу ожидается на саммите НАТО в Литве в июле этого года.

На саммите в Уэльсе в 2014 году лидеры стран НАТО договорились в течение 10 лет достичь того, чтобы расходы каждой страны НАТО на оборону были не менее 2% ее ВВП. Это было ответом НАТО на серьезное ухудшение безопасности в Европе после аннексии Россией украинского полуострова Крым.

Однако некоторые страны, в частности Германия, до сих пор не расходуют 2% ВВП на оборону.

Согласно оценкам НАТО, опубликованным в июне прошлого года, в 2022 году расходы Берлина на оборону были менее 1,5% от ВВП, в то время как расходы США составляют 3,5% от ВВП.

Голос Америки

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