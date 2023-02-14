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2023.02.14 15:27

Более трети посетителей ночных клубов в Литве хотя бы раз пробовали наркотики

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.02.14 15:27
Ночной клуб (ассоциативное фото)
Ночной клуб (ассоциативное фото) / Pixabay nuotr.

Более трети посетителей ночных клубов Литвы хотя бы раз пробовали наркотики, показывает исследование Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем (ДКНТА), представленное во вторник. 

По данным опроса, 36,6% посетителей ночных клубов указали, что хотя бы раз в жизни употребляли наркотики, за последний год их употребляли 21,9%, за последние 30 дней - 13,5% опрошенных.

По словам временного директора ДКНТА Гражины Белян, более половины тех, кто употреблял наркотики в течение последнего месяца, сообщили, что делали это в течение последних 24 часов.

Она сказала, что мужчины чаще употребляют наркотики, чем женщины, делали это чаще респонденты из Вильнюса и Клайпеды.

"Мужчины у нас немного портят статистику", - пошутила Белян.

По данным исследования, распространенность употребления наркотиков среди посетителей ночных заведений в несколько раз выше, чем среди населения страны в целом.

В целом 14,1% жителей страны в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики в 2021 году, 23,8% таких было в возрастной группе 15-34 лет.

Самым популярным наркотиком в Литве был каннабис, который пробовали 36,6% респондентов. МДМА (экстази) хотя бы раз в жизни употребляли 16,5%, кокаин или крэк - 12,9%, амфетамин или метамфетамин - 11,7%, ЛСД - 11,3%, а галлюциногенные грибы - 10,3%.

Кроме того, исследование показывает, что почти половина респондентов ежедневно употребляют какие-либо продукты, содержащие табак или никотин, причем среди мужчин этот показатель выше.

Опрос проводился с 13 июня по 17 июля прошлого года среди 503 посетителей ночных клубов и баров в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляй. Аналогичные исследования проводились в 2008, 2013 и 2018 годах.

# Литва
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