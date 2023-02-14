Эксперты о ценах на продукты питания: возврат к одному евро за литр молока пока нереален

Рекордный рост цен на продукты питания вызван "европейским энергетическим шоком, который был характерен для Европы", - говорит Раймондас Куодис. Сейчас ситуация стабилизируется, и потребители смогут выдохнуть, ведь цены на продукты питания начнут снижаться. Однако он отмечает, что возврат к цене в один евро за литр молока пока нереален.

В программе «Тема дня» Елена Леонтьева, президент Института свободного рынка Литвы, и Раймондас Куодис, заместитель председателя правления Банка Литвы, рассказали, на какие цены могут рассчитывать потребители.



- Представители Банка Литвы представили результаты анализа цен на продукты питания. Насколько я понимаю, Банк Литвы не нашел ничего криминального в отношении цен.

Р. Куодис: Это было ясно и раньше, сейчас мы больше времени уделяем анализу данных, но с самого начала было ясно, что европейский энергетический шок был характерен исключительно для Европы из-за различных махинаций Путина и алгоритмов, которые усилили этот шок.

Это должно было привести к тому уровню инфляции, который мы имели. И хорошим примером является сравнение, например, различных стран Европы, которые по-разному справились с энергетическим кризисом. И мы увидим, насколько разными будут результаты.

Испания в марте прошлого года тихо и спокойно разбиралась с Европейской комиссией по поводу своего злополучного энергетического алгоритма и имела инфляцию в 6%. Страны Балтии, которые в принципе ничего не делали в этом направлении, отстояли либерализацию электроэнергии, и инфляция составила 20%. Так сказать, последствия и выводы очевидны.

- Это критика нашего правительства?

Р. Куодис: Это критика европейских бюрократов, которые создали алгоритмы, правительства, которое защищает алгоритмы до последней капли крови, и так далее.

- Однако анализ показывает, что производственные затраты в сельскохозяйственном секторе росли медленнее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию, другими словами, фермеры повышали цены быстрее, чем это было необходимо, верно ли это?

Р. Куодис: В какой-то степени молочные фермы временно получили лучшие цены, и теперь, как вы видите, они выливают это молоко. Были некоторые колебания, когда глобальная конъюнктура менялась в краткосрочной перспективе и так далее, но в основном это по-прежнему энергетика.

Раймондас Куодис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- На рост цен на продукты питания, как вы говорите, в основном повлиял шок цен на энергоносители. Насколько это было пропорционально?

Р. Куодис: В основном, почти весь рост цен объясняется увеличением затрат в различных цепочках - в производстве, в переработке, в распределении, другими словами, в торговом секторе. Все пытались выйти из ситуации, когда расходы резко возрастали. Естественно, предприятия делают это, просто повышая цены.

И, по крайней мере, в той степени, в которой они не несут убытков, они это сделали. Возможно, в этом нет ничьей вины, но здесь есть сложная история о том, как быстро энергетические потрясения, которые были огромными, особенно в странах Балтии, переросли в общую инфляцию.

- Госпожа Леонтьева, действительно ли мы должны быть довольны тем, что услышали от Банка Литвы ?

E. Леонтьева: Я бы сказала, что, во-первых, мы не должны приучать наших людей к экономике лукашенковского типа, когда за компаниями следят на предмет обоснованности их прибыли. И вообще, идея о том, что вы можете включить прибыль в цену — это не совсем то, как работает экономика.

Прибыль или убыток - это результат деятельности за целый год, и в течение года компания не знает, где она может понести убытки, удастся ли ей свести концы с концами. Все это неизвестно, поэтому я считаю неправильным приучать людей к мысли, что затраты, ресурсы и цены должны двигаться абсолютно одинаково.

Конечно, инфляция всегда является в первую очередь денежным явлением, поэтому следует также отметить, что количество денег после пандемии значительно увеличилось, и, как справедливо признает Банк Литвы, сохраняющийся высокий спрос позволил ценам в Литве расти. Стоит отметить, что количество денег в Литве увеличилось на 37%, а цены выросли только на 20%.

Все это также не обошлось без вклада монетарной политики. Что касается энергетики, то, конечно, следует отметить, что мы очень зависим от импорта электроэнергии. Мы производим очень мало собственной электроэнергии. Возобновляемая энергетика, в частности, в Литве до сих пор почти остановлена.

Елена Леонтьева / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Господин Куодис, цены на продукты питания в Литве выросли не только из-за высоких цен на сырье и энергию или проблем с поставками, но и потому, что спрос остается высоким. Значит, если бы не было высокого спроса, другими словами, если бы люди не покупали, то цены были бы ниже?

Р. Куодис: Есть несколько моментов, которые необходимо прояснить. Корпорации фактически контролируют свои цены, они могут устанавливать любые цены, какие захотят. Это зависит от них, и они обычно делают это, независимо от уровня спроса, потому что вы должны покрывать расходы, вы должны делать определенную наценку, чтобы оплачивать проценты по кредитам, содержание офиса, содержание других помещений и так далее, и все цены в основном администрируются.

Другой вопрос - сколько вы продадите, повысив или понизив цены. Корпорациям это уже не под силу, здесь вступают в игру макрофакторы. Однако любая корпорация может повысить цены, чтобы покрыть свои расходы.

А падение спроса может иметь даже обратный эффект, поскольку у компаний также есть постоянные затраты, и некоторые, особенно малые и средние компании, при падении спроса даже повышают цены, хотя бы для того, чтобы попытаться покрыть свои постоянные затраты (...).

Магазин / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

- Госпожа Леонтьева, Банк Литвы прогнозирует, что в будущем рост цен на продукты питания должен замедлиться, но он не будет сопровождаться снижением стоимости на энергоносители. Что это значит, и в какой степени цены в целом могут замедлиться после роста или начать падать?

E. Леонтьева: Продолжая дискуссию с Р. Куодисом, следует сказать, что цена зависит от выгоды, которую получает потребитель, покупая продукт. И тогда он соглашается платить за нее пропорционально выгодам, которые он ожидает получить.

Вписывается ли производитель в стоимость или нет - вопрос второстепенный, но главный вопрос - это выгоды, которые видит или не видит потребитель. И, конечно, конкуренция была определена очень правильно. Вы можете сколько угодно повышать цены, но если у конкурента они будут дешевле, продаж у вас не будет.

- Как вы думаете, когда литр молока подешевеет до евро?

E. Леонтьева: Поскольку Европейский центральный банк обещает не только повысить процентные ставки, но и немного сократить предложение денег, а предложение денег - это главное, что определяет рост или падение всех цен, мы можем ожидать некоторой стабилизации уровня цен.

Однако сокращение количества денег очень мало по сравнению с объемом производства с начала пандемии, поэтому, возможно, возврат к одному евро за литр молока пока нереален.