Допускать ли Россию на Олимпийские игры?

Намерение МОК допустить на Игры-2024 представителей России, развязавшей войну против Украины, вызвало протесты со стороны коалиции, включающей 35 стран.

Никаких оснований для возвращения российских и белорусских атлетов в международное спортивное сообщество и олимпийское движение нет. Об этом в субботу заявил накануне МВД Германии, курирующий в стране спорт, сообщают СМИ. В ведомстве также подвергли критике позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу.

Напомним, ранее представители 35 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, на виртуальном саммите единодушно отвергли концепцию МОК по этой проблеме, и потребовали запретить участие спортсменов из России и Беларуси в Играх-2024 в Париже, причем без всяких компромиссов.

Президент Украины Владимир Зеленский, принял участие в онлайн-конференции, что принципы олимпийского нейтралитета не могут применяться в контексте войны, развязанной Россией против Украины.

До этого Киев выступал с угрозой бойкотировать Олимпиаду в случае участия в ней российских и белорусских спортсменов. Другие страны пока воздерживаются от столь категоричной меры, но не исключают её.

В свою очередь, президент МОК Томас Бах призвал Украину отказаться от намерений бойкотировать Игры. Одновременно Бах выступает в защиту принятого возглавляемой им организации решения допустить российских и белорусских спортсменам на главные старты четырехлетия в качестве нейтральных спортсменов, без флага и гимна.

Совместная декларация коалиции из 35 стран должна быть сформулирована и опубликована в ближайшие дни.

Москва выступает против любых ограничений, вводимых в отношении российских спортсменов.

Что стоит за пафосными словами Баха?

Томас Бах сейчас пытается заявить свою абсолютную независимость как вождя мирового олимпизма от каких-либо проявлений со стороны государств, заметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» спортивный комментатор, блогер Кирилл Набутов. При этом, по его словам, глава МОК прозрачно намекает на то, что в конечном счете всё решают международные спортивные федерации, являющиеся общественными организациями.

«Да, в документах именно так и прописано, – добавил он. – Но все прекрасно понимают, чего стоят общественные организации в некоторых странах в том числе в России, и насколько, например, национальный олимпийски комитет России независим от правительства».

Поэтому здесь надо искать, кому и что выгодно, и, исходя из этого, делать выводы, констатировал Кирилл Набутов. По его мнению, формально правительства действительно не имеют права влиять на решения, принимаемые национальными олимпийскими комитетами, однако неформально дело нередко обстоит совершенно иначе.

«У меня пока нет точного представления, почему вдруг сейчас эта тема вышла на первый план, – признался он. – В центре Европы налицо гуманитарная катастрофа (вызванная войной в Украине), сотни людей гибнут каждый день. И мы знаем, по чьей вине это происходит. А дело хотят представить таким образом, что российские спортсмены как бы находятся вне политики и поэтому им нельзя закрывать двери на международные арены. При этом звучит весь привычный набор демагогии: “спорт – это общение, дружба народов” и так далее…»

Конечно, тут возникает много вопросов, размышляет спортивный обозреватель. На его взгляд, получается странная картина: когда Россию обвиняли в прегрешениях гораздо меньшего порядка (допинговых нарушениях), МОК сразу занял гораздо более жесткую позицию по отношения к России и ее спортсменам. «В то же время Бах не утверждает напрямую, что принято какое-то решение, а говорит лишь о том, что Международный олимпийский комитет стоит на стороне добра, но не зла и тому подобное… Произносится слишком много красивых слов. А когда они звучат из уст политического деятеля, это наводит на определенные мысли: что-то здесь не так, и не в “пушку ли у кого-то рыльце”».

Вместе с тем Кирилл Набутов полагает, что до бойкота Игр западными странами дело не дойдет. Как ему представляется, когда такие крупные страны, включая США, заявляют о том, что выступают против допуска на Игры кого-либо, весь мир это будет воспринимать всерьез. Не стоит также сбрасывать со счетов, что в числе главных спонсоров Игр – американские компании и компании других членов «коалиции 35-ти», резюмировал он.

Странная игра главы МОК

Все надежды, которые питали в Москве и Минске, что российских и белорусских спортсменов снова допустят к международным стартам, включая Олимпийские игры, изначально были абсолютно безнадежны, считает социальный психолог, блогер Алексей Рощин. Как ему кажется, что подобные иллюзии подогревались властями России и Беларуси искусственно с тем, чтобы попытаться несколько смягчить общее тягостное впечатления от международной изоляции, в которой они оказались.

«Всем понятно, что до тех пор, пока не закончится так называемая «специальная военная операция», никакого смягчения позиций Запада не будет, особенно в том, что касается культурных и спортивных связей с Россией и её союзником, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Сегодня идет реальное противостояние двух сил. И консолидированный западный мир просто не может себе позволить допустить российских и белорусских атлетов на старты в Париже, потому что это будет воспринято Москвой как проявление слабости. Моральной стороны дела я тут даже не касаюсь – она очевидна».

Поэтому риторика в дискуссиях по поводу участия-неучастия в Играх спортсменов, представляющих страну-агрессора, может быть любая, но исход дела предрешен: в Париж их не пустят, утверждает Алексей Рощин.

«Никаких изменений в подходе Запада по отношению к Москве не будет без значимых геополитических уступок с ее стороны, – рассуждает он. – А что касается Баха, то он ведет довольно странную игру, до истинных причин которой еще только предстоит докопаться. Здесь не надо сбрасывать со счетов и того, что Кремль прилагает большие усилия по лоббированию своих интересов, и денег на эти цели не жалеет».

Однако при любых раскладах МОК не пойдет против консолидированного мнения Запада, подытожил блогер.



"Голос Америки"