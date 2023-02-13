Рецессия в ЕС и еврозоне отменяется?

Еще в конце 2022 года экономисты предрекали мрачные перспективы Евросоюзу и особенно Германии. Позитивные тенденции, однако, позволяют надеяться на предотвращение наиболее пессимистического сценария.

Еврозоне и Евросоюзу в целом, по всей видимости, удастся зимой избежать рецессии. Экономика еврозоны в четвертом квартале 2022 года, вопреки прогнозам, не сократилась, а на текущий год ожидается рост на уровне 0,9 процента, сообщила Еврокомиссия (ЕК) в понедельник, 13 февраля. Инфляция в еврозоне составит предположительно 5,6 процента (прогнозировалось 5,9 процента).

Еще только осенью 2022 года Еврокомиссия прогнозировала весьма мрачную картину, особенно для Германии. Для Евросоюза в целом ЕК ожидала роста в 2023 году лишь на уровне 0,3 процента, а для Германии прогнозировалось сокращение ВВП в объеме 0,6 процента. "Благоприятные тенденции после осеннего прогноза улучшили перспективы экономического роста на этот год", - отметила Еврокомиссия.

Для ЕС в целом Еврокомиссия теперь прогнозирует экономический рост в объеме 0,8 процента, В Германии прирост ВВП составит 0,2 процента. Лишь для Швеции ожидается сокращение экономики в объеме 0,8 процента.

Благоприятные прогнозы



Более благоприятные прогнозы Еврокомиссия связывает с диверсификацией поставок природного газа и сильным сокращением потребления энергии. В результате газовые хранилища остаются хорошо заполненными, а оптовые цены на газ снизились до уровня, существовавшего до начала войны России против Украины.

С этими факторами Еврокомиссия связывает и снижение прогнозов по инфляции в еврозоне. Базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергию) еще не достигла пика, но у компаний вновь усиливается оптимизм, констатировал регулятор.



DW