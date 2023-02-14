Волонтер о спасении животных в Украине: россияне оставляют скрытые мины под умирающими собаками

Загнанные под завалы, привязанные к заборам, искалеченные и брошенные собаки - такие картины видят волонтеры, спасающие животных в Украине на освобожденных от оккупантов территориях. Один из волонтеров рассказал LRT.lt о невероятной жестокости российских солдат, которые также используют домашних животных в качестве приманки для убийства людей.

"Мы не могли остаться в стороне"

Дмитрий, который возглавляет "Зоопатруль UA", говорит, что организация начала свою работу в марте 2022 года, вскоре после того, как Россия начала войну против Украины. Однако ему пришлось спасать свое первое животное на второй день войны.

"Моя соседка попросила меня спасти ее кошку из квартиры. Мы выбили дверь и, взяв на руки счастливое животное, вдохновились на дальнейшие действия. Нет ничего более вдохновляющего и трогательного, чем почувствовать в своих руках биение сердца спасенного животного", - вспоминает Дмитрий.

В течение недели после спасения кошки была сформирована команда и скоординированы дальнейшие действия. В марте "Зоопатруль UA" зарегистрировали как неправительственную организацию, которая начала активно спасать кошек и собак от войны и человеческой жестокости.

"Сегодня, спустя почти год после начала войны, у нас более 70 добровольцев", - говорит Дмитрий.

Он рассказывает, что "Зоопатруль UA" одним из первых начал спасать оставленных собак и кошек в Буче, Ирпени, Гостомеле и других городах Киевской области, отвоеванных у оккупантов.

"В настоящее время мы проводим гуманитарные миссии в Черниговской, Донецкой и Харьковской областях, включая последние миссии в Изюме и Богородчанах", - говорит глава организации.

Он также делится видео, снятым в последнем городе. В нем показаны собаки и кошки, страдающие от недостатка пищи и воды, холодной погоды.

Зоопатруль UA / „Zoopatrul Ukraine“ nuotr.

"Мы собираемся проводить больше миссий в этом регионе, потому что здесь еще много животных, которые нуждаются в нашей помощи", - говорит Дмитрий.

Однако работе организации мешает отсутствие транспорта - на данный момент у них есть только один автомобиль, приспособленный для поездок в различные районы и спасения там животных. Дмитрий говорит, что волонтеры ищут новые машины.

Это, по словам руководителя "Зоопатруль UA", позволит не только спасти больше животных, но и охватить больше территорий, в том числе и дальних.

Спасение связано с риском

Война осложняет многие сферы, в том числе и оказание помощи животным. По словам Дмитрия, часто приходится спасать животных из обрушившихся или разрушенных зданий, что может затруднить доступ к застрявшим там собакам и кошкам.

"Так мы спасли Шафу, кошку, найденную в Бородянке Киевской области после того, как эта территория была деоккупирована. С помощью государственной службы спасения, оснащенной специальной подъемной системой, нам удалось спасти Шафу. Она стала символом непобедимости и мужества Украины, ведь ее воля к жизни помогла ей выжить одной в руинах здания", - рассказывает Дмитрий об одной из спасенных кошек.

Зоопатруль UA / „Zoopatrul Ukraine“ nuotr.

Волонтеры также сталкиваются с проблемой потери электроэнергии - россияне уже некоторое время атакуют энергетические объекты, чтобы оставить Украину без света и тепла.

"После одного из обстрелов в Киеве два дня не было электричества. Сейчас оно включается на несколько часов в день. Наш приют находится в Ирпени, в Киевской области. Этот город особенно сильно пострадал в первые месяцы войны, поэтому электричество здесь отсутствует гораздо дольше. Однако вольеры, дома, где живут спасенные кошки, и наша ветеринарная клиника отапливаются электричеством. Мы купили генераторы, работающие на топливе, чтобы обеспечить приют и клинику электричеством и отоплением, но это означает дополнительные расходы", - говорит основатель волонтерской организации.

Дмитрий отмечает, что не только отопление является проблемой, когда отключается электричество. Ветеринары также сталкиваются с трудностями - Дарье, ветеринару, работающей в приюте, приходилось оперировать животных при свете свечи или фонарика на телефоне.

Инструменты, необходимые для проведения операций, часто приходится дезинфицировать огнем.

"Наша спасательная операция в Богородчанах была довольно сложной. Этот город находится очень близко к полю боя, поэтому мы видели ракетные обстрелы и слышали выстрелы. Проводить спасательную операцию было очень рискованно, но мы понимали, что оставшиеся животные выживут, только если им помогут волонтеры", - говорит Дмитрий.

Животные используются оккупантами в качестве приманки

Животные, которых добровольцам удается спасти, находятся в разном состоянии - некоторые из них могут быть напуганы или голодны, а многие получили переломы костей или даже более серьезные травмы.

Зоопатруль UA / „Zoopatrul Ukraine“ nuotr.

"Период после Ирпеня, Бучи и Гостомеля был очень сложным и шокирующим. Многих животных пришлось срочно эвакуировать и лечить. Мы нашли собак, привязанных к заборам, с различными внешними и внутренними повреждениями и сломанными костями. Различные обломки, застрявшие в их телах, причиняли животным невыносимую боль", - говорит Дмитрий.

Жестокость российских солдат шокирует, не скрывает Дмитрий. Он вспоминает историю о спасенной ими собаке, которую они назвали Лис.

"Лис был ранен российскими солдатами, его бросили в мусорную яму, а рядом с ним оставили мины. Лис не мог встать, не мог ходить, но он был жив", - говорит Дмитрий.

По словам руководителя организации "Зоопатруль UA", российские солдаты оставили мины возле раненой и скулящей собаки, надеясь, что люди наступят на мины, чтобы спасти животное, и погибнут.

"К счастью, жители заметили это, сумели избежать мин, и мы смогли спасти Лиса. Травмы его позвоночника и задних ног очень серьезные. Мы обеспечили ему необходимое лечение и реабилитацию. Сейчас он в гораздо лучшем состоянии несмотря на то, что он инвалид", - рассказывает Дмитрий о спасении собаки.

Пытаются найти семьи

По словам руководителя "Зоопатруль UA», главная цель - вернуть питомцев их владельцам, если такая возможность существует. Однако, прежде чем передать животных, они выясняют, при каких обстоятельствах собака или кошка осталась без дома, и не было ли это преднамеренным действием человека.

Зоопатруль UA / „Zoopatrul Ukraine“ nuotr.

Более 60% всех спасенных животных возвращаются в семьи. Для тех, кого не возвращают хозяевам, волонтеры стараются найти новые дома и ответственных, любящих хозяев.

"Прежде чем отдать животных, мы убеждаемся, что животное стерилизовано, привито и полностью здорово. Мы всегда предоставляем спасенным животным необходимое лечение, и иногда на восстановление уходит несколько месяцев", - говорит Дмитрий.

Волонтеры ласково называют спасенных животных "хвостики" и "лапки".

"Мы помогаем, возвращая хвостиков не только в Украину, но и за рубеж. Наша организация не только проводит тщательное собеседование с каждым потенциальным новым владельцем, но и оформляет все документы на передачу. Как только кошка или собака доставляется в дом, мы просим новых владельцев присылать нам отчеты с фотографиями или видеозаписями о том, как новый член семьи чувствует себя в новом доме", - рассказывает руководитель организации.

В настоящее время в приюте "Зоопатруль UA" содержатся 60 собак и 90 кошек. Организация собирает пожертвования, чтобы помочь им эффективно лечиться и найти им дом. Пожертвования используются для покупки лекарств, продуктов питания и содержания приюта.

Волонтеры уже дважды были награждены за свою работу, и одна из наград была получена от президента Украины Владимира Зеленского. Они получили награду "Золотое сердце".

Зоопатруль UA получил премию от В. Зеленского / „Zoopatrul Ukraine“ nuotr.

"Для нас очень почетно и трогательно получить эту награду от президента. Мы счастливы быть в числе первых получателей, но мы также чувствуем большую ответственность. Это означает, что наша работа важна и заметна. Мы не работаем ради наград, но они помогают привлечь необходимое внимание к неправительственным организациям. Важно, чтобы нас заметили, чтобы больше людей были информированы и способствовали спасению животных", - сказал LRT.lt Д. Ревнюк, руководитель "Зоопатруль UA", организации по спасению животных в Украине.