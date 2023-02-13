Пророссийские хакеры из «Killnet» атаковали сайты НАТО — The Telegraph

Пророссийская группа хакеров Killnet атаковала сайт Сил спецопераций НАТО, сообщает The Telegraph. Из-за атаки сайт не работал несколько часов, но позже работу портала восстановили. Помимо этого, хакеры атаковали средства стратегических авиаперевозок НАТО (SAC) — организация объединяет 12 стран, 10 из которых входят в НАТО, и координирует военные и гуманитарные авиаперевозки.

Один из самолетов SAC в момент кибератаки как раз должен был доставлять грузы на авиабазу на юге Турции. Менеджер организации передал самолету сообщение о сбое. Атаке на отказ в обслуживании подверглась сеть НАТО NR, используемая для передачи конфиденциальных данных.

Хотя связь с самолетом не была утрачена, хакерская атака, вероятно, помешала усилиям по оказанию помощи.

Западные службы безопасности ранее характеризовали Killnet как свободную группу прокремлевских активистов, стремящихся нарушить работу военных и правительственных веб-сайтов поддерживающих Украину стран.

Атаки обычно вызывают перебои в работе на несколько часов и не наносят значительного вреда. Однако эксперты по кибербезопасности говорят, что группа, возможно, в будущем может прибегнуть и к более серьезным атакам.



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