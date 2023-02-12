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2023.02.12 16:58

После заявления о том, что Крым «де-факто» принадлежит России, политик исключен из партии и снят с выборов мэра

LRT.lt
LRT.lt 2023.02.12 16:58
Робертас Кунцайтис
Робертас Кунцайтис / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

В субботу проходили дебаты кандидатов в мэры Шилутского самоуправления. Кандидат в мэры от Союза аграриев и зеленых Литвы Робертас Кунцайтис заявил, что Крым «де-факто» принадлежит России, поэтому его исключили из партии и сняли с выборов мэра.

«Заявления Р. Кунцайтиса мы считаем совершенно неприемлемыми и приносим свои извинения украинскому народу и литовскому обществу за позицию, высказанную кандидатом от Союза аграриев и зеленых Литвы. Союз аграриев и зеленых категорически не согласен с любыми сомнениями и инсинуациями относительно территориальной целостности Украины, – Крымский полуостров, как и другие территории, оккупированные в настоящее время Россией, принадлежит Украине», – констатирует руководство партии.

Рамунас Карбаускис на съезде Союза аграриев и зеленых Литвы
Рамунас Карбаускис на съезде Союза аграриев и зеленых Литвы / E.Blaževič/LRT nuotr.

«Правление немедленно исключает этого человека из рядов Союза аграриев и зеленых Литвы. Кроме того, Союз аграриев и зеленых отмежевывается от Р. Кунцайтиса на выборах мэра Шилутского самоуправления и в ближайшее время обратится в Главную избирательную комиссию по поводу отзыва кандидатуры Р. Кунцайтиса», – отмечает руководство партии.

Во время субботних дебатов кандидатов в мэры на вопрос о том, кому принадлежит Крым, Р. Кунцайтис ответил, что «де-факто» Крым принадлежит России.

Когда Р. Кунцайтису повторно задали тот же вопрос, он не ответил. «Я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос, и вы знаете почему», – коротко сказал он.

Робертас Кунцайтис
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