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2023.02.12 09:25

Из-за глобального потепления склоны Альп вместо снега покрыли кактусы

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.12 09:25
Кактусы рода Опунция
Кактусы рода Опунция / Wikipedia

Из-за глобального потепления на склонах Альп в швейцарском кантоне Вале разрослись кактусы рода Опунция. Они уже составляют до трети местного растительного покрова, угрожая биоразнообразию.

По словам Питера Баумгартнера, профессора геологии, которому кантон поручил написать отчёт о кактусах, опунция легко переносит температуру до -15°C, но ей нужны сухие места, она "не любит снежный покров".

Согласно недавнему исследованию итальянских учёных, снег покрывает Альпы примерно на месяц меньше среднего исторического значения, что "беспрецедентно за последние шесть веков". По данным федерального управления метеорологии и климатологии Швейцарии, количество снежных дней в горах на высоте 800 метров сократилось вдвое с 1970 года. Потепление в Швейцарии уже разогналось до 2,4°C.

Опунция, завезённая в Швейцарию из Северной Америки не позднее конца 18 века, сейчас вторгается в природные заповедники страны и угрожает её биоразнообразию. "Каждая подушечка закрывает почву и не даёт прорастать другим растениям", – объяснил сотрудник службы природоохраны Вале. Экспансией кактусов обеспокоены ещё в двух кантонах Швейцарии, а также в долинах Италии.

Вскоре в Вале возобновится кампания по выкорчёвыванию опунции. Однако кактусы очень живучи – Баумгартнер считает, что можно лишь ограничить их распространение.

Радио Свобода

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