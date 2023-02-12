В Украинском центре в Вильнюсе пройдет детский фестиваль «Крылья мечты»

21-22 февраля в Украинском центре в Вильнюсе пройдёт детский творческий фестиваль «Крылья мечты», где будут представлены художественные проекты, созданные украинскими детьми, которые из-за войны оказались в Литве и Польше.

«Цель фестиваля — привлечь внимание к значимости искусства и детского творчества во время войны, показать, как через творчество детей укрепляются межкультурные связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также высказать слова благодарности странам, которые поддерживают Украину и создают условия для творческого проявления детей, которые из-за войны вынуждены были покинуть родную страну», — заявили организаторы мероприятия.

«Сейчас мы наблюдаем как важно детям, находясь в разлуке со своими близкими, своей страной и привычной жизнью, говорить о своих чувствах и переживаниях. Это важно, но часто очень сложно. И тогда на помощь приходит творчество, благодаря которому удаётся выразить эмоции и почувствовать связь с родной страной и домом», — говорит директор харьковской школы «Гравитация» Екатерина Стрельченко, — «Мы видим, как много украинских творческих проектов рождается сейчас в Литве и Польше — странах, которые оказывает Украине огромную поддержку. Так возникла идея собрать творческие проекты детей, созданные во время войны в Украине, и показать как литовская и польская культуры отражаются в их творчестве».

В программе фестиваля, который пройдёт при поддержке Посольства Украины в Литве и Украинского центра, будут задействованы ученики работающей в Вильнюсе харьковской школы «Гравитация» и украинского хора «Kapusta Band», базирующегося в польском Вроцлаве.

«С создателем украинского хора в Польше — Машей Капустой — мы из одного города и сотрудничали с ее студией «Цветная капуста» ещё до войны. Сейчас наблюдали, как во Вроцлаве родился украинский хор «Kapusta Band», следили за их выступлениями — как будто удерживая нить прошлой жизни, и когда увидели, что они собираются в тур по странам Европы, конечно пригласили их выступить на нашем фестивале», — рассказывает Екатерина.

В предстоящем фестивале примут участие дети от 6 до 16 лет, которые будут задействованы в разных сценах и постановках. По словам директора «Гравитации», благодаря фестивалю организаторы хотят дать детям возможность выразить себя в творчестве, показать, как украинская культура живет в детских творческих проектах, как переплетается с культурой стран, которые своей поддержкой дают возможность детям творить во время войны.

Собранные благотворительные пожертвования от фестиваля организаторы направят на поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительного проекта #ДоброТак.

«ДоброТак» — это харьковская общественная организация под руководством харьковчанки Марии Чупининой, которая помогает семьям с детьми с паллиативными заболеваниями. Во время войны организация оказывает помощь и взрослым, которые остались в Харькове.

Программа фестиваля:

21 февраля, 17:00

«Пусть будет весна» — выступление учеников и учителей украинской школы Charkivo mokykla Gravitacija (Вильнюс, Литва) при участии украинского хора «Kapusta Band» (Вроцлав, Польша). Представление носит благотворительный характер, все собранные средства пойдут на поддержку ВСУ.

22 февраля, 17:00

«Songs of Burning Hearts» (Песни пылающих сердец) — вокально-инструментальное представление детского украинского хора «Kapusta Band». Мероприятие также является благотворительным, все собранные средства пойдут на поддержку харьковского благотворительного проекта#ДоброТак

22 февраля, 19:00

Встреча-разговор «Зачем человеку Мечта? Как не потерять человечность и надежду и возможно ли быть счастливым во время войны?»

Все мероприятия пройдут в Украинском центре в Вильнюсе по адресу T.Ševčenkos g.31.

Новая газета - Балтия