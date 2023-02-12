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2023.02.12 09:15

Полиция Китая может взять на службу белок: появилось забавное видео их работы

Видео
U
UNIAN 2023.02.12 09:15
Белка
Белка / Shutterstock

Белки – потенциальные члены отряда полиции по борьбе с наркотиками.

Китай пытается понять, каких животных кроме собак возможно использовать в операциях по борьбе с наркотиками.

На этой неделе полицейское подразделение на юго-западе Китая заявило, что оно "успешно обучило" шесть белок искать наркотики по запаху, пишет The Washington Post.

Инь Цзинь, полицейский кинолог, которому поручено обучать отряд белок, заявил, что они показали "отличную работу" во время учений. В сети стали вирусными видео, на которых запечатлен процесс обучения белок – они обнюхивают различные поверхности и прыгают между препятствиями.

Полицейский кинолог утверждает, что у этих белок довольно острое обоняние, но и другие грызуны хорошо справляются с обнаружением наркотиков. Кроме того, они способны проникать в укромные уголки и закоулки, что позволяет лучше определять наркотики, спрятанные внутри плотно упакованных посылок.

В то же время в скором времени разворачивать их для операций правоохранители не собираются. Полиция планирует провести больше реальных учений, прежде чем отправить белок на настоящую службу.

Животные на службе в полиции Китае

В Китае действуют строгие законы о борьбе с наркотиками, основанные на его опыте во время опиумных войн. В течение последних лет Китай стремился углубить борьбу с наркотиками, запуская разнообразные специальные кампании. В частности, китайские власти в 2018 году выступили с инициативой по выявлению и обучению новых животных, в том числе грызунов, для обнаружения наркотиков.

Отряд из шести белок стал первым, прошедшим обучение. Для этого полиции Китая пришлось разрабатывать с нуля уникальные методы дрессировки грызунов.

UNIAN

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