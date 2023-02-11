Зеленский сообщил о планах дестабилизации Молдовы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев перехватил планы российских спецслужб по разрушению Молдовы, и это заявление подтвердила молдавская разведка.

Выступая перед лидерами Евросоюза в Брюсселе, Зеленский заявил, что он недавно сообщил президенту Молдовы Майе Санду о предполагаемом плане.

«Я проинформировал ее, что мы перехватили план российской разведки по разрушению Молдовы», – сказал Зеленский.

По его словам, документы показывают, «кто, когда и как» планирует «разрушить демократию Молдовы и установить контроль над Молдовой».

Зеленский отметил, что план очень похож на план, разработанный Россией для захвата Украины. Он добавил, что ему неизвестно, отдала ли Москва в конечном итоге приказ об осуществлении этого плана.

После слов Зеленского Служба разведки и безопасности Молдовы опубликовала заявление, в котором подтвердила, что получила «соответствующую информацию от украинских партнеров», и также отметила, что выявила «подрывную деятельность, направленную против Республики Молдова, на дестабилизацию и нарушение общественного порядка».

"Голос Америки"