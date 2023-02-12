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2023.02.12 11:55

Марина Овсянникова в Париже представила свою книгу

D
DW 2023.02.12 11:55
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова / стоп-кадр

Книга "Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды" экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой опубликована на немецком языке.

Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова написала книгу, а в пятницу, 10 февраля, дала пресс-конференцию в Париже - в офисе организации "Репортеры без границ", которая помогла ей бежать из России в Европу. На встрече с журналистами Овсянникова рассказала и о публикации, и о своем побеге: президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ей убежище и сдержал обещание.

Побег был сложным, но удался. А о войне родившаяся в Одессе журналистка говорит следующее: "Я желаю украинцам, чтобы они победили в борьбе против российского режима и вернули себе свою страну. Международное сообщество должно ради поддержки объединиться".

Год спустя после протестной акции в прямом эфире Первого канала, книга, опубликованная издательством Langen Müller Verlag, появится на полках книжных магазинов Германии на немецком языке. Название книги - "Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды" ("Zwischen Gut und Böse. Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte").

Обложка книги
Обложка книги / фото из личного альбома

Как отмечают издатели в описании книги, покинувшая Россию в прошлом году "Марина Овсянникова вызвала беспрецедентный скандал на российском государственном телевидении, когда заявила телезрителям в прямом эфире со своим плакатом против войны, что им лгут по телевидению и что Путин ведет жестокую войну против Украины <...>. Одни говорят, что она британская шпионка, другие думают, что она агент ФСБ. <...> Теперь Марина рассказывает свою историю <...>".

Марина Овсянникова и ее протест в эфире Первого канала

Напомним, вечером 14 марта 2022 года сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war" в то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям. Кроме того, перед выходом в эфир Овсянникова записала видеообращение, заявив, что "Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну", и призвав россиян выходить на антивоенные митинги.

Появление Марины Овсянниковой в прямом эфире российского Первого канала
Появление Марины Овсянниковой в прямом эфире российского Первого канала / стоп-кадр

"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир", - добавила она.

Марину Овсянникову задержали, ей назначили административный штраф. Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.

В октябре бывший муж Овсянниковой заявил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под домашнего ареста. МВД РФ объявило журналистку в розыск. Адвокат журналистки заявил, что она уехала в Европу и "находится под защитой одной из европейских стран". Басманный суд ограничил Овсянникову в родительских правах, обязав ее ежемесячно выплачивать бывшему мужу средства на содержание двоих детей. В октябре прошлого года Марину Овсянникову заочно по ходатайству следствия арестовал Басманный суд Москвы.

Премия Вацлава Гавела

В мае прошлого года экс-сотрудница Первого канала получила премию имени Вацлава Гавела - "За креативный протест". "Россия должна проиграть эту войну как можно скорее. Свет должен восторжествовать над тьмой", - сказала Овсянникова в своей речи на церемонии награждения. Бывший редактор Первого канала заявила тогда, что отдаст денежную часть премии на помощь украинским беженцам.

DW

Марина Овсянникова
Обложка книги
Появление Марины Овсянниковой в прямом эфире российского Первого канала
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