МВД Литвы не исключает продления режима чрезвычайной ситуации на границе с Россией и Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте не исключает, что режим чрезвычайной ситуации на границе с Россией и Беларусью будет продлен. Соответствующие предложения министр предоставит в ближайшее время, передает Delfi.

«В настоящее время рассматриваем и согласовываем, поскольку Министерству внутренних дел поручена такая ответственность, мы должны представить свое предложение. Мы рассматриваем, знаем, что наши латвийские коллеги продлили чрезвычайное положение, мы тоже рассматриваем и оцениваем», — заявила Билотайте.

МВД Литвы отмечает, что белорусский режим продолжает использовать мигрантов для гибридной агрессии против страны.

Режим чрезвычайного положения на границах с Россией и Беларусью в Литве продлевался несколько раз, сейчас он действует до 16 марта 2023 года. Во время чрезвычайного положения охрана госграницы и пограничный контроль проводятся в усиленном режиме. Также режим ЧП позволяет привлекать армию к охране границы.

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