В Литве менее чем за две недели собрали почти 7 млн евро на радары для Украины

Жители Литвы менее чем за две недели собрали почти 7 млн евро на радары для Украины в рамках кампании «Radarom». Глава организации «Blue/Yellow» Йонас Оман сообщил, что первые радары должны быть в Литве к 24 февраля, передает Delfi.

«24 февраля должны быть как минимум в Литве, и это означает, что очень быстро они окажутся в Украине. Из Литвы логистика очень быстрая. Все уже запущено и закупки уже идут. Больших проблем быть не должно», — сказал Оман.

Акция «Radarom» началась 30 января. Ее проводят организации Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas и «Сильны вместе».

Летом в Литве за три дня собрали 5 млн евро на Bayraktar для Вооруженных Сил Украины. 7 августа Bayraktar от Литвы отправился в Украину.

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