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2023.02.12 11:35

Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

ГА
"Голос Америки" 2023.02.12 11:35
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / AP nuotr.

Президент Франции вручил такой же орден президенту Украины Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский был удостоен высшей почетной награды Франции.

Но есть проблема: такая же награда есть и у президента России Владимира Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил Зеленскому Большой крест ордена Почетного легиона, после их встречи в президентском дворце в четверг.

По словам Макрона, этот шаг означает «громадное» признание доблести Украины, проявившейся после вторжения России.

Некоторые французские законодатели и активисты призвали Макрона лишить Путина награды в связи с войной.

Макрон не исключил лишение Путина ордена, которым его удостоил президент Жак Ширак в 2006 году.

Макрон заявил журналистам в пятницу, что такое решение «имеет серьезное значение и должно быть принято в правильный момент».

Он отметил, что ему уже доводилось принимать решения о лишении этой награды.

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