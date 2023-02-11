Китай

Новости

2 ч. назад

В Китае призвали к "смелым инновациям" для повышения рождаемости

Лев Гудков

Новости

3 ч. назад

Лев Гудков: Осознание преступности действий путинского режима сработает

Земфира

Новости

3 ч. назад

Минюст России признал иноагентами Земфиру и Дмитрия Гудкова

Война России против Украины. Российские подразделения

Новости

4 ч. назад

"Больше, чем на одну цель, России не хватит". Польский генерал о войне

Юргита Шюгждинене

Новости

5 ч. назад

Литва: 35 стран будут против участия российских спортсменов в Олимпиаде

Владимир Зеленский

Новости

5 ч. назад

Зеленский сообщил о планах дестабилизации Молдовы

Михаил Ходорковский

Новости

5 ч. назад

Ходорковский призывает к переустройству России

Реактивная система залпового огня HIMARS

Новости

5 ч. назад

WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS

Агне Билотайте

Новости

5 ч. назад

МВД Литвы не исключает продления режима чрезвычайной ситуации на границе с Россией и Беларусью

Украинская армия обороняется сразу на нескольких направлениях

Новости

6 ч. назад

Началось ли большое российское наступление в Украине?

Евреи

Новости

6 ч. назад

Фонд доброй воли начинает прием заявок о компенсациях за присвоенное имущество евреев

Землетрясение в Турции и Сирии

Новости

6 ч. назад

Последние данные: землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 22 тысяч человек

Йонас Оман

Новости

8 ч. назад

В Литве менее чем за две недели собрали почти 7 млн евро на радары для Украины

Гитанас Науседа и Владимир Зеленский

Новости

8 ч. назад

Науседа: Благоприятные выводы ЕК по реформам в Украине позволили бы ей начать переговоры о членстве в ЕС

Александр Филиппенко

Новости

17 ч. назад

Актёр Александр Филиппенко уехал из России в Литву

Pink Floyd: Роджер Уотерс и Ник Мейсон

Новости

20 ч. назад

Почему речь основателя группы Pink Floyd вызвала аплодисменты в Москве, возмущение Киева и международную критику?

Новости

2023.02.11 12:20

В Китае призвали к "смелым инновациям" для повышения рождаемости

BN
BBC News Русская служба 2023.02.11 12:20
Китай
Китай / Shutterstock

Глава китайского ведомства, занимающегося проблемами рождаемости, призвал власти регионов страны придумать что-нибудь, чтобы население снова начало расти. В прошлом году численность населения Китая впервые за шестьдесят лет, со времен Великого голода, сократилась, а не выросла.

"Необходимо поощрять местные органы власти к активному изучению и внедрению смелых инноваций в области снижения стоимости родов, ухода за детьми и образования", - написал глава Государственного комитета по делам здравоохранения и планирования семьи Ян Вэньчжуан в статье, опубликованной в государственном журнале о здоровье.

По данным Национального бюро статистики Китая, за 2022 год население страны сократилось на 850 тысяч человек и составило 1,41175 миллиарда - население уменьшилось впервые со времен Великого голода в Китае в 1961 году. В 2022 году в Китае было всего 6,77 новорожденных на тысячу человек - это рекордно низкий показатель, для сравнения: в 2021 он составил 7,52.

Повлиял на сокращение населения и уровень смертности - в 2022 году в КНР на фоне пандемии ковида умерло 10,41 млн человек, что составляет 7,37 смерти на 1000 человек.

Главной причиной спада рождаемости китайские чиновники называют жесткую "политику одного ребенка", которую проводили в стране с 1980 по 2015 год - в те времена власти самой большой страны мира старались сдержать прирост населения. Родителей, которые нарушали правило "одного ребенка на семью", штрафовали, а в некоторых случаях лишали работы.

В 2016 году лимит на детей повысили до двух, а в 2021-м - до трех. И сейчас, по мнению Яна, чиновники должны использовать "окно возможностей развития населения". По его мнению, на росте населения пагубно сказываются опасения потенциальных родителей по поводу расходов на детей, а также проблемы, связанные с карьерой и деньгами.

Деньги донорам спермы

В некоторых провинциях уже начали внедрять меры, направленные на повышение рождаемости - например, выделять деньги донорам спермы.

Власти провинции Сычуань заявили, что разрешат иметь детей парам, не состоящим в браке, а также позволят им пользоваться льготами, предназначенными для супружеских пар.

До этого регистрировать новорожденного официально одиноким женщинам было запрещено.

Власти региона также объявили, что парам будет разрешено иметь столько детей, сколько они захотят.

Сокращение населения, падение рождаемости и перспектива быстрого старения населения представляют собой стратегическую проблему для второй по величине экономики мира.

В части численности населения Китаю наступает на пятки Индия. По прогнозу ООН, она уже в этом году станет самой густонаселенной страной в мире, сбросив Китай с этого пьедестала, а по оценке независимой организации по переписи населения и демографии World Population Review - уже стала, обогнав Китай к концу 2022 года.

Читайте также:

Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Индия вот-вот его обгонит

Рождаемость в Китае упала так сильно, что власти объявили о запрете на аборты

Население Китая уже почти не растет, его вот-вот обгонит Индия: данные переписи

BBC News
# В мире
Лев Гудков
3 ч. назад

Лев Гудков: Осознание преступности действий путинского режима сработает

Земфира
3 ч. назад

Минюст России признал иноагентами Земфиру и Дмитрия Гудкова

Война России против Украины. Российские подразделения
4 ч. назад

"Больше, чем на одну цель, России не хватит". Польский генерал о войне

Юргита Шюгждинене
5 ч. назад

Литва: 35 стран будут против участия российских спортсменов в Олимпиаде

Владимир Зеленский
5 ч. назад

Зеленский сообщил о планах дестабилизации Молдовы

Михаил Ходорковский
5 ч. назад

Ходорковский призывает к переустройству России

Реактивная система залпового огня HIMARS
5 ч. назад

WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS

Агне Билотайте
5 ч. назад

МВД Литвы не исключает продления режима чрезвычайной ситуации на границе с Россией и Беларусью

Украинская армия обороняется сразу на нескольких направлениях
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Началось ли большое российское наступление в Украине?

Евреи
6 ч. назад

Фонд доброй воли начинает прием заявок о компенсациях за присвоенное имущество евреев

Медики
6
2023.02.10 17:04

После реструктуризации больницы в Клайпеде 100 врачей уволились с работы - пациентов ждут очереди

6
Александр Филиппенко
2023.02.10 20:35

Актёр Александр Филиппенко уехал из России в Литву

Президент Молдовы Майя Санду
2023.02.10 14:38

Правительство Молдовы уходит в отставку

Землетрясение в Турции и Сирии
2023.02.11 07:35

Последние данные: землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 22 тысяч человек

Вильма Ременде и ведущий Эдварас Кубилюс
2023.02.10 15:18

По будням бухгалтер, по выходным - водитель Bolt: жительница Каунаса подрабатывает таксистом на своей Tesla

Габриэлюс Ландсбергис
2023.02.10 14:55

Глава МИД Литвы: торможение членства Финляндии и Швеции в НАТО - сигнал врагам

Украинская армия обороняется сразу на нескольких направлениях
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.02.11 08:16
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Началось ли большое российское наступление в Украине?

Анатолий Федорук
2023.02.10 16:24

Находящийся в Литве мэр Бучи: Россия стремится уничтожить атаками все украинские города

Pink Floyd: Роджер Уотерс и Ник Мейсон
2023.02.10 17:31

Почему речь основателя группы Pink Floyd вызвала аплодисменты в Москве, возмущение Киева и международную критику?

Война России против Украины. Российские подразделения
2023.02.11 10:00

"Больше, чем на одну цель, России не хватит". Польский генерал о войне