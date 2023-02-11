В Китае призвали к "смелым инновациям" для повышения рождаемости

Глава китайского ведомства, занимающегося проблемами рождаемости, призвал власти регионов страны придумать что-нибудь, чтобы население снова начало расти. В прошлом году численность населения Китая впервые за шестьдесят лет, со времен Великого голода, сократилась, а не выросла.

"Необходимо поощрять местные органы власти к активному изучению и внедрению смелых инноваций в области снижения стоимости родов, ухода за детьми и образования", - написал глава Государственного комитета по делам здравоохранения и планирования семьи Ян Вэньчжуан в статье, опубликованной в государственном журнале о здоровье.

По данным Национального бюро статистики Китая, за 2022 год население страны сократилось на 850 тысяч человек и составило 1,41175 миллиарда - население уменьшилось впервые со времен Великого голода в Китае в 1961 году. В 2022 году в Китае было всего 6,77 новорожденных на тысячу человек - это рекордно низкий показатель, для сравнения: в 2021 он составил 7,52.

Повлиял на сокращение населения и уровень смертности - в 2022 году в КНР на фоне пандемии ковида умерло 10,41 млн человек, что составляет 7,37 смерти на 1000 человек.

Главной причиной спада рождаемости китайские чиновники называют жесткую "политику одного ребенка", которую проводили в стране с 1980 по 2015 год - в те времена власти самой большой страны мира старались сдержать прирост населения. Родителей, которые нарушали правило "одного ребенка на семью", штрафовали, а в некоторых случаях лишали работы.

В 2016 году лимит на детей повысили до двух, а в 2021-м - до трех. И сейчас, по мнению Яна, чиновники должны использовать "окно возможностей развития населения". По его мнению, на росте населения пагубно сказываются опасения потенциальных родителей по поводу расходов на детей, а также проблемы, связанные с карьерой и деньгами.

Деньги донорам спермы

В некоторых провинциях уже начали внедрять меры, направленные на повышение рождаемости - например, выделять деньги донорам спермы.

Власти провинции Сычуань заявили, что разрешат иметь детей парам, не состоящим в браке, а также позволят им пользоваться льготами, предназначенными для супружеских пар.

До этого регистрировать новорожденного официально одиноким женщинам было запрещено.

Власти региона также объявили, что парам будет разрешено иметь столько детей, сколько они захотят.

Сокращение населения, падение рождаемости и перспектива быстрого старения населения представляют собой стратегическую проблему для второй по величине экономики мира.

В части численности населения Китаю наступает на пятки Индия. По прогнозу ООН, она уже в этом году станет самой густонаселенной страной в мире, сбросив Китай с этого пьедестала, а по оценке независимой организации по переписи населения и демографии World Population Review - уже стала, обогнав Китай к концу 2022 года.

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