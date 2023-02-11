Минюст России признал иноагентами Земфиру и Дмитрия Гудкова

Министерство юстиции России в пятницу пополнило список лиц, признанных иностранными агентами.

В него вошли певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева, исследователь статистики выборов Сергей Шпилькин, создательница фонда "Насилию.Нет" Анна Ривина, автоэксперт Сергей Асланян и активистка из Владивостока Татьяна Намазбаева.

Земфира неоднократно, в том числе и со цены, высказывалась в поддержку Украины и с осуждением войны. Ранее СМИ сообщали о существовании списка "запрещённых в России артистов", чьи концерты и появление в ротации музыкальных радио нежелательны; Земфира входит в этот список.

Дмитрий Гудков, бывший депутат Госдумы и глава "Партии перемен" - один из самых известных оппозиционных российских политиков. Входит в состав "Антивоенного комитета России".

Центр "Насилию.Нет", созданный Анной Ривиной для борьбы с домашним насилием и защиты прав женщин, был признан Минюстом иноагентом ранее.

Радио Свобода