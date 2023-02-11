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2023.02.11 08:45

WP: США помогают ВСУ с координатами целей для HIMARS

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.11 08:45
Реактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS / Wikipedia nuotr.

Украинские военные при нанесении большинства ударов из реактивных систем залпового огня HIMARS и других американских ракетных систем точного наведения опираются на данные о местоположении целей, которые предоставляют военные США, базирующиеся в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Как заявил газете один из высокопоставленных украинских источников, такой подход должен убедить США , что Киеву можно доверить оружие дальнего радиуса действия.

По его словам, украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передается командованию, которое запрашивает у американских военных более точные координаты. Если координаты по каким-то причинам не предоставляются, удары по целям, не наносятся, сказал собеседник WP в Киеве.

Как заявил изданию пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер, США "давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине", чтобы помочь им защититься от российской агрессии. При этом он подчеркнул, что ищут цели и принимают окончательное решение об ударах сами украинцы. "США не одобряют цели и не принимают участие в их выборе”, сказал представитель Пентагона.

Сейчас украинская армия располагает американскими системами HIMARS и похожими установками залпового огня M270, радиус которых не превышает 75 километров.

При этом Вашингтон не удовлетворил просьбу Киева о поставке ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, которыми можно стрелять из установок HIMARS. В Белом доме опасаются, что украинские военные будут наносить удары по целям в глубине российской территории, что может привести к неконтролируемой эскалации войны и втянуть США в конфликт.

Киев, в свою очередь, настаивает, что не будет использовать такое оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины в интервью "Настоящему времени" заявил, что у Киева есть договоренность, что то западное оружие, которое Украина получает от партнеров, используется на украинской территории, на временно оккупированной территории в Донецкой, Луганской областях, части Запорожской и Херсонской областей, а также в направлении аннексированного Крыма.

Британская The Times со ссылкой на источники пишет, что если Великобритания согласится передать Украине ракеты дальнего радиуса действия, украинские военные будут готовы применить их для ударов по целям в аннексированном Россией Крыму.

В среду на встрече в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак обсуждали поставки Киеву дальнобойного оружия, чтобы атаковать объекты в глубине оккупированных Россией территорий Украины.

По данным The Times, в Лондоне обсуждают возможность поставок Киеву противокорабельных ракет "Гарпун" с дальностью действия до 240 километров, а также крылатых ракет "Штормовая тень", дальность полета которых около 400 километров.

Москва ранее предупреждала о готовности применить все виды оружия в случае атаки на Крым, вопрос о территориальной принадлежности которого российские власти считают закрытым.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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