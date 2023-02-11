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2023.02.11 06:10

Науседа: Благоприятные выводы ЕК по реформам в Украине позволили бы ей начать переговоры о членстве в ЕС

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BNS 2023.02.11 06:10
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский
Гитанас Науседа и Владимир Зеленский / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Положительные выводы Еврокомиссии относительно реформ, которые проводит Украина, позволили бы ей начать переговоры о членстве в Евросоюзе, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я надеюсь, что Еврокомиссия представит свои выводы уже в октябре; я не хочу спешить и говорить, какими они будут, но если они будут положительными, то это стало бы на самом деле очень логичным шагом для решения вопроса по началу переговоров о членстве в Европейском Союзе", - сказал глава государства.

В пятницу после заседания Европейского совета Науседа сказал также, что восхищается усилиями Украины добиваться большей интеграции с Европейским союзом.

«Я могу только выразить восхищение и удивление тем, что, несмотря на очень сложные обстоятельства и то, что страна находится в разгаре войны, ей удается выполнять рекомендации ЕС прекрасно, а иногда даже лучше, чем другим странам в мирное время», - сказал Науседа журналистам.

Президент подчеркнул, что мандат Европейского инвестиционного банка может быть расширен, чтобы с его помощью можно было «шире финансировать оборонную индустрию».

По словам Науседы, это помогло бы увеличить стратегическую автономию Европы и «на несколько более долгосрочный период» стало бы эффективной поддержкой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также принял участие в заседании Европейского совета в четверг.

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