После реструктуризации больницы в Клайпеде 100 врачей уволились с работы - пациентов ждут очереди

Результат преобразования больницы в Клайпеде, хотя и был отмечен торжественным открытием, но не для всех стал радостным событием. Выяснилось, что около 100 врачей ушли с работы из-за слияния трех больниц, а жители возмущены длинными очередями на консультации к кардиологу.

В четверг в городе отмечали важное событие: три больницы города (Клайпедская больница моряков, Клайпедская университетская больница и реабилитационная больница Паланги) объединили в одну Клайпедскую университетскую больницу.

Подобные изменения не остались без обсуждения и в городе нашлись те, кто активно выступал против слияния. Похоже, что неоднозначная оценка реформы сохраняется до сих пор, и не все, кто работает в этой сфере, пребывают в праздничном настроении.

Очевидно, что еще до официального начала деятельности новой больницы большое количество врачей решили уволиться с работы, а о положительных последствиях слияния как для врачей, так и для пациентов говорят неоднозначно.

Торжественное открытие Клайпедской университетской больницы / R. Rumšienės/ LRT nuotr.

"Различия есть, и их много. То, что было раньше, уже не будет прежним. Возможно, наша самая важная цель и забота заключается в том, чтобы пациенты не ощущали этих различий, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - сказал Винсас Янушонис, который сейчас является временным руководителем новой Клайпедской университетской больницы.

Хотя перед преобразованием было обещано, что в созданный в портовом городе медицинский центр поступит значительная сумма денег, В. Янушонис сказал, что до сих пор в филиале под его руководством не произошло никаких серьезных изменений ни в финансовом, ни в каком-либо другом смысле.

"Политики обычно живут обещаниями. Обещания есть обещания. Пока что денег нет, и нет обещаний, что они скоро появятся ", - сказал Янушонис.

Еще до официального слияния больниц изменения в медицинских коллективах трех медицинских учреждений были очевидны – количество медиков заметно уменьшилось.

"Примерно 100 врачей ушли, в связи с реорганизацией, которая началась в январе. Я имею в виду, из всех больниц. Конечно, будет еще отсев, потому что некоторые медики еще присматриваются к новому порядку. Конечно, не всем все нравится", - сказал Янушонис.

Большие очереди к кардиологу

Решение 100 врачей покинуть свои рабочие места является вызовом для больницы, поскольку это только усугубляет проблему нехватки врачей.

Клайпедская городская поликлиника / R. Rumšienės/LRT nuotr.

В последнее время было много недовольства по поводу очень длинных очередей на консультации кардиологов в недавно открытом новом медицинском учреждении.

Вскоре после этого, больница объявила о поиске и наборе кардиологов, а также было объявлено о других мерах по решению проблемы. Сейчас объявлено, что уже есть кандидаты на вакансии, но проблема очередей к специалистам еще не решена до конца.

Пришедший на открытие центра министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что у него есть претензии к самой больнице по этому вопросу, объясняя, что очереди возникают не из-за нехватки врачей или финансов.

"Факты таковы, что на услуги в этой области в данном медицинском учреждении были выделены деньги, но они просто не используются. Второй факт заключается в том, что в этой больнице не было недостатка в кардиологах - их было 28. Вопрос только в том, как составляется их рабочий график, как их направляют: работать ли в стационаре или в поликлинике, консультировать", - сказал А. Дулькис.

По словам министра, графики работы кардиологов в больнице пересматриваются, количество консультаций должно быть увеличено, и на работу должны быть приняты еще два кардиолога.

После волны недовольства по поводу длинных очередей в Клайпеде подобные вопросы будут периодически обсуждаться на уровне медицинских учреждений страны, региона и муниципалитетов.

А. Дулькис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"В данном конкретном случае это не проблема жителей, не проблема специалистов и не проблема финансирования. Этот конкретный случай связан с проблемой организации труда", - подчеркнул министр.

Пациенты нескоро почувствуют изменения

По словам министра, объединение больниц и создание медицинского центра третьего уровня для региона означает также прогресс в медицине и науке и возможность того, что инновации в этой области быстрее достигнут западной Литвы.

Как уже упоминалось выше, решение о слиянии трех больниц в Клайпеде должно было привести к увеличению финансирования нового центра - до 30 млн евро, при этом новый центр находится на грани преобразования. Министр не гарантирует точную сумму на данный момент и отмечает, что больнице в Клайпеде еще придется побороться за эти деньги.

Клайпедская Республиканская больница / R. Rumšienės/LRT nuotr.

"Ресурсы есть, и десятки миллионов евро поступят в город Клайпеда. В Литве в целом в ближайшие 4-7 лет на всю систему здравоохранения потребуется около 800 миллионов евро. Предварительно десятки миллионов евро будут выделены городу Клайпеда, но еще более точные цифры станут ясны после того, как конкретные медицинские учреждения подадут свои заявки, когда эти заявки будут разыграны и когда эти инвестиции будут осуществлены. Они в основном направлены на дневные и амбулаторные услуги, неотложную помощь, приемные отделения и укрепление инфекционных отделений", - пояснил Дулькис.

Однако, согласно планам, в ближайшие полтора года не ожидается никаких серьезных изменений - наиболее значительные изменения станут возможны только по истечении этого периода.