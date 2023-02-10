Протесты из-за цен на молоко продолжаются по всей Литве: фермерам предлагают выливать молоко у Сейма

Фермеры уже несколько дней протестуют против цен на молоко. Некоторые из них просто выливают свое молоко на поля и в канавы. Слушатели Радио ЛРТ неоднозначно оценивают такую форму протеста фермеров: одни говорят, что было бы правильнее раздать молоко менее обеспеченным жителям страны, другие предлагают не ограничиваться полями, а выливать молоко перед окнами Сейма.

Фермеры, протестующие против низких цен на молоко, просто выливают часть своего молока. Одним из таких фермеров является Паулюс Мацас, фермер из Таурагского района. Он рассказал Радио ЛРТ, что уже вылил около 2 тонн молока. Таким образом П. Мацас надеется привлечь внимание общественности к проблеме, с которой сталкиваются фермеры.

Мартинас Пуйдокас, еще один протестующий, председатель Союза фермеров района Кельме, говорит, что в его районе нет единого мнения о том, как протестовать против переработчиков молока: одни фермеры выливают молоко на поля, другие раздают его людям. Что делать, говорит Пуйдокас, фермеры должны решать индивидуально, в соответствии со своими возможностями.

"Я бы не был сторонником ни того, ни другого. Каждый человек сам выбирает, как ему удобнее. Распределение молока — это тоже дополнительные расходы, давайте учтем и это. Я понимаю, что при раздаче молока, как говорится, два зайца одним выстрелом - страдают и продавец, и переработчик, но каждый фермер должен сам решать, что ему делать", - сказал фермер из Кельмесского района.

Молочные фермеры протестуют по всей Литве / P. Selezniovo/LRT nuotr.

Некоторые слушатели Радио ЛРТ поддерживают форму протеста, выбранную некоторыми фермерами страны, другие же, напротив, считают ее расточительством.

"Я соглашусь с фермерами, что ситуация сейчас крайне сложная, но такая форма протеста в виде раздачи молока была бы гораздо ближе к потребителям. Я бы призвал фермеров проявить солидарность с обществом в целом, потому что дело, вероятно, не только в фермерах, но и в доступности молока как такового", - говорит Миндаугас из Каунасского района.

Пуйдокас, председатель Союза фермеров Кельмесского района, считает, что фермеры, конечно, могли бы делиться молоком с населением в небольших количествах, но не все смогут возить его тоннами.

"Каждый, кто проезжает мимо фермы, видит коровник, знает, что там производится молоко, может зайти и спросить, есть ли там молоко, которое можно забрать каким-либо способом. На самом деле проблема не в этом. Просто, чтобы привезти полтонны молока, есть некоторые нюансы, нужно иметь контейнер и так далее. Если кто-то в состоянии, он приносит молоко и делится им. Кто-то этого сделать не может", - говорит фермер.

Других слушателей Радио ЛРТ беспокоит тот факт, что фермерам в Литве, похоже, не хватает общности - они склонны решать свои проблемы индивидуально и не объединяются в сообщества.

"Это не первый молочный кризис, помню, не так давно тоже были поля, политые молоком. Был очень серьезный разговор о молочном кооперативе - мы, фермеры, вместе создаем молочный кооператив, покупаем молоко по тем ценам, которые нам нужны. Каково продолжение этой истории?", - говорит Юрга из Вильнюса.

Бесплатное молоко в Тельшай / LRT Stop kadras

П. Мацас, фермер из Таурагского района, в свою очередь считает, что немногие фермеры решаются на создание кооперативов и совместную борьбу за лучшие условия, поскольку это требует много времени и налагает большую ответственность.

"Ну, не так много кооперативов создается, потому что большинство людей не могут позволить себе потратить дополнительное время на вступление в кооператив. Что мы слышим от молодых фермеров, так это то, что они сотрудничают, одни, другие, третьи, четвертые, образуют крошечное сообщество и пытаются найти рынок или что-то еще. Но, конечно, это не большое количество фермеров. Это требует дополнительного времени, ресурсов, это не делается за один день. Кроме того, здесь довольно много ответственности, потому что ты решаешь отвечать за свое производство, и за производство другого фермера", - объясняет фермер из Таураге.

Молочные фермеры протестуют по всей Литве / P. Selezniovo/LRT nuotr.

Среди слушателей Радио ЛРТ, поддерживающих идею разлива молока, есть и те, кто предлагает фермерам не ограничиваться полями, а организовать акцию протеста под носом у чиновников.

"Я бы предложил не выливать молоко в поля или канавы, а отнести его в Сейм и вылить там, чтобы они могли промыть себе мозги. Иначе наше правительство ничего не поймет. Пусть они немного наведут порядок в супермаркетах со своими ценами ", - говорит Юозас из Гарлявы.

Фермеры уже вывезли свою технику в столицу. Кроме того, еще в 2003 году фермеры с помощью тракторов перекрыли дороги в Польшу и Латвию и нарушили движение на автотрассе Каунас-Клайпеда.

Фермер П. Мацас сказал Радио ЛРТ, что он не думал о таких формах протеста.

"На данный момент мы мирно пытаемся привлечь внимание к волнующим нас вопросам, чтобы показать другим людям, какова ситуация в нашем секторе. Я не думаю, что кто-то сразу примет такие решительные меры", - говорит фермер из Таураге.