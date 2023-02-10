Торговля людьми (ассоциативное фото)

Новости

22 мин. назад

Представитель «Caritas» Ангеле Лазаускене: беженки из Украины - это потенциальные жертвы торговли людьми

Антироссийские санкции

Новости

37 мин. назад

США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ

Военные беженцы из Украины

Новости

14 ч. назад

В Риге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины

Землетрясение в Турции

Новости

15 ч. назад

Команда литовских спасателей отправляется в пострадавшую от землетрясения Турцию

Цены на отопление

Новости

15 ч. назад

Январские счета за отопление в Вильнюсе будут меньше декабрьских

Здание Третьяковской галереи

Новости

16 ч. назад

Директором Третьяковской галереи назначена дочь генерала ФСБ

Аптека

Новости

16 ч. назад

"Никогда еще не было такой сложной ситуации с антибиотиками": в литовских аптеках нет необходимых препаратов

Brussels Airlines

Новости

17 ч. назад

Brussels Airlines возобновит прямые рейсы между Вильнюсом и Брюсселем

Электричество

Новости

17 ч. назад

59% жителей Эстонии снизили потребление энергоресурсов из-за роста цен

Война в Украине

Новости

18 ч. назад

Балтийские страны и Польша призывают выделить Украине замороженные российские 300 млрд евро

Война в Украине. Донецк

Новости

18 ч. назад

Японская разведка сообщила о гибели более 20 российских генералов в Украине

Мартинас Будрайтис, Марюс Ивашкявичюс

Новости

19 ч. назад

Аудронис Люга: "Единственный путь - это признание Будрайтисом своей ошибки на посту директора театра"

Litgrid

Новости

19 ч. назад

Litgrid направляет в Украину дополнительное оборудование стоимостью 3,6 млн евро

Максим Галкин и Алла Пугачева

Новости

19 ч. назад

Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?

Арвидас Анушаускас

Новости

19 ч. назад

Анушауксас находится в Украине, встретился с министром обороны Резниковым

Скрипка (Ассоциативное фото)

Новости

20 ч. назад

В Литве музыканта со скрипкой Страдивари стоимостью 5 млн евро не пустили на авиарейс

Новости

2023.02.10 08:19

США впервые совместно с Британией ввели санкции против хакеров из РФ

РC
Радио «Cвобода» 2023.02.10 08:19
Антироссийские санкции
Антироссийские санкции / Shutterstock

США впервые совместно с Великобританией ввели санкции против базирующейся в России группировки хакеров Trickbot. Вашингтон и Лондон утверждают, что участники группы требовали выкупы у компаний во всем мире и атаковали больницы, школы, а также другие учреждения во время пандемии коронавируса.

В составе Trickbot шесть россиян и один украинец. Они, по данным Минфина США, связаны с российскими спецслужбами. В документе также говорится, что действия группировки в 2020 году отвечали целям российских разведслужб и включали атаки на правительственные серверы США и американские компании.

Trickbot — троянская вирусная программа, созданная на основе Dyre — программы-вымогателя для кражи финансовых данных в онлайн-банкинге. Впервые программу зафиксировали 2016 году. Контролировалась она хакерами из Москвы, отмечает Голос Америки.

В разгар пандемии COVID-19 в 2020 году Trickbot атаковал больницы и медицинские центры, запустив волну атак программ-вымогателей на больницы по всей территории США.

В ходе одной из таких атак группа Trickbot взломала компьютерные сети 3 медицинских учреждений в штате Миннесота, нарушив работу их компьютерных сетей и телефонов. В итоге машины скорой помощи не могли реагировать на срочные вызовы. Члены кибергруппы Trickbot публично злорадствовали по поводу скорости, с которым им платили выкупы.

МИД Великобритании сообщил о 149 жертвах кибератак, у которых с помощью программ-вымогателей Conti и Ryuk, хакеры изъяли около 27 миллионов фунтов стерлингов (почти 33 миллиона долларов).

Радио "Свобода"

# В мире
Торговля людьми (ассоциативное фото)
Интервью ЛРТ
22 мин. назад
Интервью ЛРТ

Представитель «Caritas» Ангеле Лазаускене: беженки из Украины - это потенциальные жертвы торговли людьми

Военные беженцы из Украины
14 ч. назад

В Риге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины

Землетрясение в Турции
15 ч. назад

Команда литовских спасателей отправляется в пострадавшую от землетрясения Турцию

Цены на отопление
15 ч. назад

Январские счета за отопление в Вильнюсе будут меньше декабрьских

Здание Третьяковской галереи
16 ч. назад

Директором Третьяковской галереи назначена дочь генерала ФСБ

Аптека
16 ч. назад

"Никогда еще не было такой сложной ситуации с антибиотиками": в литовских аптеках нет необходимых препаратов

Brussels Airlines
17 ч. назад

Brussels Airlines возобновит прямые рейсы между Вильнюсом и Брюсселем

Электричество
17 ч. назад

59% жителей Эстонии снизили потребление энергоресурсов из-за роста цен

Война в Украине
18 ч. назад

Балтийские страны и Польша призывают выделить Украине замороженные российские 300 млрд евро

Война в Украине. Донецк
18 ч. назад

Японская разведка сообщила о гибели более 20 российских генералов в Украине

Юлия
9
2023.02.09 09:00

Украинка проводит уникальную практику гвоздестояния в Вильнюсе: «После сеанса ты уже не будешь прежним»

9
Трактор
2023.02.09 10:37

В Литве представили первый гибридный трактор местного производства

Цены на отопление
2023.02.09 17:16

Январские счета за отопление в Вильнюсе будут меньше декабрьских

Скрипка (Ассоциативное фото)
2023.02.09 12:42

В Литве музыканта со скрипкой Страдивари стоимостью 5 млн евро не пустили на авиарейс

Молочные продукты
2023.02.09 12:30

Цены на молочные продукты в Литве резко выросли - что их стимулирует?

Аптека
2023.02.09 16:07

"Никогда еще не было такой сложной ситуации с антибиотиками": в литовских аптеках нет необходимых препаратов

Землетрясение в Турции и Сирии
2023.02.09 11:11

Число погибших в Турции и Сирии после разрушительного землетрясения превысило 15 тысяч

Максим Галкин и Алла Пугачева
2023.02.09 13:12

Максим Галкин в Германии: о чем он сейчас шутит?

Землетрясение в Турции
2023.02.09 17:47

Команда литовских спасателей отправляется в пострадавшую от землетрясения Турцию

Мартинас Будрайтис, Марюс Ивашкявичюс
Интервью LRT.lt 6
2023.02.09 13:50
Интервью LRT.lt

Аудронис Люга: "Единственный путь - это признание Будрайтисом своей ошибки на посту директора театра"

6