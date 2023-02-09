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2023.02.09 18:16

В Риге пройдет ярмарка вакансий для беженцев из Украины

НГ
Новая газета – Балтия 2023.02.09 18:16
Военные беженцы из Украины
Военные беженцы из Украины / S. Žiūros/Vilniaus sav. nuotr.

9 января с 12.00 до 14.00 в Рижском центре поддержки украинских беженцев (ул. Амату, 4) пройдет ярмарка вакансий. На ней украинским беженцам представят 116 рабочих мест от 10 предприятий.

Муниципальные предприятия Риги тоже предложат рабочие места: в частности, Рижская 1-я городская больница ищет врачей, медсестер, санитаров. Работу медикам предложат также Rīgas veselības centrs и Рижская клиническая университетская больница им. П. Страдиня.

Со своими вакансиями ознакомят также муниципальные учреждения — Детско-юношеский центр и Rīgas patversme (приют для бездомных).

Рабочие места украинцам предложат торговая сеть «Rimi», аэропорт «Рига», древообрабатывающая компания «Baltic wood trading», сервис бурения скважин «SIA Lobanov» и компания по пошиву «SIA ASTARO».

С начала полномасштабной войны для украинских беженцев в Латвии провели 15 ярмарок вакансий.

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