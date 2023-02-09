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2023.02.09 14:37

Балтийские страны и Польша призывают выделить Украине замороженные российские 300 млрд евро

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BNS 2023.02.09 14:37
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

Замороженные государствами Европейского Союза (ЕС) около 300 миллиардов евро резервов Центробанка России должны быть использованы для восстановления Украины – к этому призывает президент Литвы Гитанас Науседа вместе с премьер-министрами стран Балтии и Польши.

В письме, адресованном главам ЕС, подчеркивается ответственность России за военные зверства и тяжкие преступления по международному праву, а также необходимость возмещения ущерба, причиненного неспровоцированной и неоправданной военной агрессией России в Украине, заявила в четверг администрация президента.

«На саммите ЕС-Украина мы пообещали Украине, что ЕС ускорит свою работу по использованию российских государственных и частных замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с нормами ЕС и международным правом. Чтобы сдержать данное Украине обещание, мы должны не только повторять свое обязательство, но и ускорить работу в Совете прямо сейчас», - говорится в письме.

Лидеры Литвы, Эстонии, Латвии и Польши отмечают в письме, что все замороженные российские активы должны быть направлены на помощь украинцам, страдающим от войны, и на восстановление Украины.

В письме подчеркивается, что ЕС должен быть лидером в продвижении глобальных усилий по созданию международного компенсационного механизма для Украины и ее реконструкции. Швецию, председательствующую в ЕС, призывают ускорить работу по этому вопросу в Совете руководителей ЕС.

«Замороженные активы должны быть использованы для восстановления Украины как можно скорее, мы не можем ждать окончания войны и подписания мирного договора», - пишут в письме главы государств Литвы, Эстонии, Латвии и Польши.

Его подписали Г. Науседа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариншь и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

# Литва# Война в Украине
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